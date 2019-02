09.02.2019 - 12:08 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



09.02.2019 - 12:08 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Die hohe Qualität des iPhones wird immer mehr zu Apples Problem. Die Nutzer tauschen die Geräte nur noch sehr selten aus und kaufen dementsprechend wenig neue.

Der durchschnittliche Upgrade-Zyklus beim iPhone lag 2017 noch bei drei Jahren. 2018 waren es schon vier Jahre. Früher wechselten Kunden, nicht zuletzt aufgrund stark subventionierter Preise durch ihre Telefonanbieter, das iPhone alle zwei Jahre. Das ist eher selten geworden.

Der Branchenanalyst Toni Sacconaghi von Bernstein hat mitgeteilt, dass sich die durchschnittliche Upgrade-Zeit für das iPhone auf vier Jahre erhöht hat.

Da die Notwendigkeit, jedes Jahr ein neues Smartphones zu kaufen, verschwunden ist, sehen immer weniger Nutzer den Bedarf. Dazu kam das Batteriewechselprogramm von Apple und die gestiegenen Preise von Neugeräten.

Nun kann man sich - beispielsweise als Aktionär von Apple - aufgrund dieser Entwicklung durchaus Sorgen machen um die Verkaufszahlen. iPhone-Besitzer werden wohl eher froh sein, dass sie ihre Geräte länger behalten und damit sparen können. Und die Umwelt freut es sicherlich auch, wenn die Geräte länger genutzt werden.

Tim Cook hat in der Vergangenheit eingeräumt, dass sich die Upgrade-Geschwindigkeit für das iPhone verlangsamt haben. Das Phänomen trifft jedoch Apple nicht allein. Auch bei Samsung gibt es Nutzer, die ihre Geräte kaum noch erneuern.

Wie ist das bei euch? Nutzt ihr eure iPhones auch so lange wie der Analyst meint? Was macht ihr mit den alten Geräten? Wandern die in die Schublade oder verkauft ihr sie? Schreibt uns einfach in den Kommentaren eure Meinung.

