Das iPhone XR schlägt sich sehr gut im Benchmark-Test (Bild: Mac Life)

Die Geschwindigkeit von Autos misst man in Stundenkilometer, die von Schiffen in Knoten – bei Smartphones werden Benchmarks herangezogen. Und so müssen sich auch das iPhone XR und das iPhone Xs unserem Test unterziehen und sich mit den härtesten Konkurrenten aus dem Android-Lager messen. Bereits der Vorgänger, das iPhone X, konnte mit seiner Hardware dort mehr als überzeugen.

Eines direkt vorne weg: ein reiner Benchmark reicht natürlich nicht aus, um die Qualität eines Smartphones in seiner Gesamtheit zu bemessen. Vielmehr spielen hier weitere Elemente eine wichtige Rolle. Zum Beispiel ist es entscheidend, wie gut Software und Hardware zusammenarbeiten. Und doch kann ein Benchmark eine gute Möglichkeit sein, die Leistung verschiedener Smartphones miteinander zu vergleichen. Das einige Hersteller eben diesen Vergleich scheuen, beziehungsweise in möglichst gutem Licht stehen wollen, zeigen mehrere Beispiele im Android-Lager. Hier waren Huawei und Oppo erst kürzlich beim Schummeln erwischt worden. Deren Modelle erkannten, wenn eine Test-App installiert wurde und lieferten dann deutlich mehr Leistung, als im Alltag jemals abgerufen werden würde. Inzwischen sind diese Mogeleien aber aufgedeckt und die entsprechenden Werte aus den Vergleichstabellen entfernt worden.

Daher können wir nun einen direkten Vergleich des iPhone XR, iPhone Xs, iPhone Xs Max, dem Samsung Galaxy S9, dem Google Pixel 3 und dem OnePlus 6 anstellen. Wie die Tabelle zeigt, liegen nicht nur die neuen iPhone-Modelle teilweise deutlich vor der Konkurrenz, auch nach einem Jahr ist das iPhone X nicht eingeholt worden. Es muss sich nur seinen aktuellen Nachfolgern geschlagen geben.

Die Ergebnisse

Für unseren Test verwenden wir die aktuelle Version der Geekbench 4-App und vergleichen unsere Ergebnisse des CPU-Benchmarks mit der Datenbank von Geekbench. So entsteht ein Mittelwert aus einer Vielzahl an Messungen. Da mehrere Faktoren in die Ergebnisse hereinspielen können, erhält man so ein ausgewogeneres Bild.

Single Core

iPhone Xs Max 4796 iPhone Xs 4795 iPhone XR 4790 iPhone X 4211 Samsung Galaxy S9 3318 Samsung Galaxy S9+ 3275 One Plus 6 2409 Google Pixel 3 2354 Google Pixel 3 XL 2348 (Horizontal Scrollen, um die ganze Tabelle zu sehen)

Multi Core

iPhone Xs 11218 iPhone Xs Max 11154 iPhone XR 10932 iPhone X 10132 OnePlus 6 8885 Samsung Galaxy S9+ 8662 Samsung Galaxy S9 8521 Google Pixel 3 8158 Google Pixel 3 XL 8131 (Horizontal Scrollen, um die ganze Tabelle zu sehen)

Apple weiter an der Spitze

Apple schafft es also mit den neuen iPhone-Modellen wieder an die Spitze der Vergleichstabelle. Selbst das iPhone X ist immer noch schneller, als das Samsung Galaxy S9. Einer der Gründe hierfür, dürfte die perfekte Zusammenarbeit von Apples teils selbst entwickelter Hardware und iOS 12 sein. Alle neuen Geräte sollten also für die nächsten Jahre mehr als genug Leistung mitbringen.

