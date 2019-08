14.08.2019 - 15:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



14.08.2019 - 15:02 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

(Bild: Underwater Hunters)

Seit dem iPhone 7 sollten Nutzer weniger verunsichert sein, wenn das iPhone mal ins Wasser fällt. Mit der damaligen Gerätegeneration führte Apple offiziell die IP67-Zertifizierung ein und verbesserte sie zuletzt mit dem iPhone XS und iPhone XS Max auf IP68. Während ein Fall ins Waschbecken, die Toilette, Badewanne oder den Pool seither für weniger Panik sorgt, sieht es bei offenen Gewässern anders aus.

Etwa im Meer kann das Gerät für immer verloren gehen, wobei uns vor einiger Zeit eine verlorene Apple Watch vom Gegenteil überzeugte. Die Smartwatch war rund sechs Monate im Meer verschollen, bevor Sie gefunden und dem Besitzer zurückgebracht werden konnte.

Auf YouTube veröffentlichten die Underwater Hunters nun ein neues Video. In einem Wassersportpark in britischen Nottinghamshire verlor nämlich ein Parkmitarbeiter sein iPhone X im See. Die beiden erfahren Taucher fanden das Gerät am Grund des Sees, nachdem es bereits zwei Tage dort verbrachte.

Nach dem Fund zeigten sich die beiden Taucher stolz und waren überrascht, dass das Smartphone noch vollfunktionsfähig war und sogar noch über Restakku verfügte. Zudem witzelten sie, weil sogar verpasste Anrufe vom Großvater des Besitzer auf dem Display angezeigt wurden.

Das iPhone X ist nach IP67 zertifiziert und kann damit laut offiziellen Angaben für 30 Minuten in einer Wassertiefe von einem Meter aushalten, was in Anbetracht der Umstände wohl deutlich untertrieben ist. Beim iPhone XS und iPhone XS Max hat Apple mit IP68 eine bessere Zertifizierung angestrebt, die sogar zwei Meter für bis zu 30 Minuten offiziell abdeckt.

