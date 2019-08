13.08.2019 - 12:26 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



13.08.2019 - 12:26 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Apple präsentiert sich stets als familienfreundliches Unternehmen. Dies spiegelt sich im App Store, bei der Familienverwaltung, der Bildschirmzeit und vielen anderen Dingen in den Betriebssystem sowie der Unternehmenskommunikation wider. Mit iOS 13 wird das Unternehmen vermutlich einen weiteren Schritt unternehmen. Wie die Website Cult of Mac berichtet, werden wohl auch handgeschriebene Schimpfwörter zensiert.

Mit dem Apple Pencil auf dem iPad zu schreiben, kann in vielen Situationen, beispielsweise für eine Vertragsunterschrift, nützlich sein. Auch in der Notizen-App können Sie nicht nur mit der Software- oder einer Hardware-Tastatur schreiben, sondern auch mit Apples smarten Stift. In iOS 13 setzt Apple jedoch den Rotstift an und zensiert automatisch Schimpfwörter in den Notizen. Über diese Eigenart stolperte der Reddit-Nutzer _l_e_X_ eher durch Zufall als er seine handgeschriebene Notiz als „vorgeschlagenen Titel“ übernehmen wollte. Dabei bemerkte er, dass einige Wörter aus dem Text fehlen und durch Platzhalter („____“) ersetzt werden.

Weshalb sich Apple dafür entschieden hat, ist unklar. Zudem werden nicht alle Schimpfwörter ausgeblendet und auch nur im Titel. Deutsche Nutzer müssen sich hingegen keine Sorgen um eine Zensur ihrer handschriftlichen Notizen machen. Die Erkennung für handschriftliche Notizen ist nämlich hierzulande nicht verfügbar. Auch Jahre nach der Einführung ist das Featuremir für Chinesisch (vereinfacht und traditionell) sowie Englisch in Singapur, USA, Kanada, Indien, Australien und Großbritannien verfügbar.

(Bild: _l_e_X_)

