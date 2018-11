27.11.2018 - 12:32 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



27.11.2018 - 12:32 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Bereits seit über einem Jahr wird über mögliche Strafzölle gegen Produkte aus China diskutiert. Besonders der amerikanische Präsident Donald Trump möchte darüber Druck auf Unternehmen ausüben, damit wieder mehr in den USA produziert wird. Aktuell spielt er mit der Idee, dass der Import von iPhones und Macs teurer werden könnte, da er nicht an eine Einigung mit China glaubt. Dabei spricht man schon von einer Anhebung der Steuern um 15 Prozent.

Als deutsche Apple-Nutzer sind wir bereits hohe Preise gewohnt und zahlen meist mehr für Apple-Produkte als in den meisten anderen Ländern – inklusive der USA. Scherzhaft wird dieser Aufschlag schon als „Apple-Zuschlag“ bezeichnet. Allerdings könnte amerikanische Nutzer bald ein ähnliches Schicksal ereilen, wenn es nach dem US-Präsidenten Donald Trump geht.

Wie das Wall Street Journal berichtet, glaubt Trump nicht an eine Einigung mit China bezüglich der Zölle. So seien aktuell etwa 10 Prozent für den Import fällig, die dann auf 25 Prozent ansteigen werden. Jedoch gibt der Präsident auch zu verstehen, dass, wenn keine Einigung erzielt, auch Produkte verzollt werden könnten, die aktuell diesen Gesetzen noch nicht unterliegen – dazu gehören auch iPhones sowie MacBooks.

Apple würde in diesem Fall natürlich in gewohnter Manier die eigene Marge nicht angreifen, sondern die Produkte um die zusätzliche Belastung im Preis erhöhen, was natürlich für die Nutzer teuer werden dürfte. Daher wiederholte Trump einen Vorschlag, den er schon während des Wahlkampfes machte: Um die Importzölle zu vermeiden, sollen die Unternehmen in den USA Fabriken bauen und die Produkte herstellen. Im Laufe diese Woche wird sich der US-Präsident übrigens mit den chinesischen Staatschef Xi Jinping treffen und erneut das Thema der Importzölle aufgreifen.

Anzeige