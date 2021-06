iPhone SE 3 weiterhin für 2022 geplant – Termin und Funktionen bekannt

Vier Jahre lagen zwischen dem iPhone SE (2016) dem Nachfolger, der im vergangenen Jahr erschien. Soll Apple nun die Wartezeit auf die dritte Generation halbieren? Laut dem vertrauenswürdigen Analysten Ming-Chi Kuo könnte dies durchaus der Fall sein.

Wann erscheint das iPhone SE 3?

Geht es nach dem Analysten, dann könnte Apple wohl schon 2022 das iPhone SE 3 veröffentlichen und einige große Änderungen planen. In einem neuen Bericht (via 9to5Mac) geht er davon aus, dass das kalifornische Unternehmen schon in der ersten Jahreshälfte 2022 das neue Modell auf den Markt bringt. Dies wäre keineswegs ein ungewöhnlicher Zeitraum, da Apple die beiden Vorgänger im Frühjahr veröffentlichte.

Welche Neuerungen bietet das iPhone SE 3?

Kuo ist überzeugt, dass Apple für die dritte Generation kein neues Design plant, sondern weiterhin den bisherigen Formfaktor sowie das 4,7-Zoll-Display beibehält. Damit könnte Apple die Kosten gering halten und zwei wichtige Funktionen erlauben, ohne dass der Preis steigt. Der Analyst geht nämlich davon aus, dass Apple dem iPhone SE 3 einen neuen verbesserten Prozessor spendiert, was natürlich keine große Überraschung sein dürfte. Es ist davon auszugehen, dass Apple hier auf einen A15-Chip setzen könnte, der dieses Jahr mit dem iPhone 13 eingeführt wird. Als zweite Neuerung soll Apple ein 5G-Modem integrieren, um das neue Modell fit für die Zukunft zu machen.

Jedoch gibt es auch andere Experten, die die Veröffentlichung für 2023 voraussehen und sogar an ein neues Design glauben. Wenn Apple das iPhone mini einstellt, könnte man es für das iPhone SE 3 verwenden, wobei anstatt des hochwertigen Face-ID-Kamerasystems eine „Lochkamera“ für das Hole-Punch-Display zum Einsatz kommen könnte. Allerdings ist dies fraglich, da Apple in der Vergangenheit auf ältere Komponenten setzte, um die Kosten niedrig zu halten. Die Neuentwicklung würde nicht dazu passen.

Was meint ihr? Wann erscheint das iPhone SE 3? Seid ihr auf Kuos Seite? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Produkthinweis Produkthinweis Apple iPhone SE (64 GB) - Schwarz 444,00 €