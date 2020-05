Android-Nutzer werden bekehrt: Das neue iPhone SE 2020 ist ein Hit!

Das iPhone SE (2. Generation) war längst überfällig und dies zeigen auch erste Berichte. Demnach soll sich das günstige Apple-Smartphone immer mehr zum Bestseller aufschwingen. Dies wundert nur wenig, da auch die meisten Tester Apples Ansatz lobten, ein Smartphone mit neuestem Prozessor und solider Hardware zum günstigen Preis anzubieten. Außerdem kam es für viele Nutzer genau zur richtigen Zeit, um viel Geld gegenüber den Spitzenmodellen zu sparen.

iPhone SE laut Apple-CEO ein voller Erfolg bei Kunden und Testern

In einer Telefonkonferenz nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen warf der Deutsche-Bank-Analyst Jeriel Ong die Frage auf, ob Kunden nun stärker zu günstigeren Modellen tendieren, während die Wirtschaft schwächelt. Laut Cook seit dies wohl weniger ein Problem, aber er sieht eine starke Kundennachfrage zum iPhone SE.

Allerdings hat dies ihm zufolge weniger mit dem Preis zu tun. Vielmehr mögen die Leute „den kleineren Formfaktor mit neuester Technologie oder kommen von Android“. Dabei ist anzumerken, dass Android-Geräte mit vergleichbarer Leistung deutlich teurer sind, sodass man dann fast wieder zum iPhone 11 oder iPhone 11 Pro greifen könnte. Gleichzeitig bestätigte Cook, dass auch die Premium-Modelle weiterhin hohe Verkaufszahlen aufweisen.

Was meinst du? Überzeugt das neue iPhone SE zahlreiche Android-Nutzer durch seine Leistung oder liegt dies vor allem am Preis? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

Produkthinweis Produkthinweis Neu Apple iPhone SE (64 GB) - Schwarz 479,00 €