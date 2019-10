iPhone SE 2: Apple wird das Antennendesign überarbeiten

„Das iPhone SE 2 kommt.“ Dies laß man in den vergangenen Monaten und Jahren nicht selten. Während spekulierte Termine verstrichen, gab es nur wenig Neuigkeiten. Allerdings könnte es dieses Mal anders sein. Anders als zuvor gibt jetzt es einige handfeste Details zu dem neuen Einsteigergerät. Dafür sorgt vor allem der TF-International-Securities-Analyst Ming-Chi Kuo.

Wie er in einer neuer Notiz an Investoren mitteilte (via MacRumors) sollen Career Technologies sowie Murata Manufacturing bereits Apple mit Antennen-Komponenten für das iPhone SE 2 versorgen. Diese soll ein neues Design erhalten und auf ein Flüssigkristallpolymer, kurz LCP (engl. „liquid crystal polymer“), setzen und dadurch eine bessere drahtlose Übertragung ermöglichen.

2020 Release nochmals bestätigt

Daneben stellte er nochmal den Veröffentlichungszeitraum klar. Kuo zufolge soll das iPhone SE 2 Anfang 2020 angekündigt werden und bis Ende des ersten Quartals erscheinen. Einen ähnlichen Zeitplan nannte er bereits zuvor. Damals gab er auch an, dass das Design der zweiten Hardware-Generation auf dem iPhone 8 basieren soll. Es wird daher weiterhin über einen Home-Button mit Touch ID und ein 4,7-Zoll-Display verfügen. Als Prozessor soll allerdings der A13 Bionic zum Einsatz kommen, den Apple auch im iPhone 11 und iPhone 11 Pro (Max) verwendet. Als Speicheroptionen wird es ein Modell mit 64 GB und 128 GB geben.

