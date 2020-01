Dem iPhone geht es gut: Produktion steigt 2020 wieder

Zwölf Prozent mehr iPhones soll Apple allein im ersten Quartal 2020 zusätzlich produzieren als im gleichen Zeitraum des Vorjahrs. Laut Krish Sankar, Analyst von Cowen & Company, sind die Aussichten für den Konzern aus Cupertino also rosig.

Gutes erstes Quartal folgt auf gutes Weihnachtsgeschäft

Nach dem Weihnachtsgeschäft folgt bei vielen Anbietern von Unterhaltungselektronik eigentlich ein Dämpfer. Dieser soll bei Apple in diesem Jahr jedoch weniger schlimm ausfallen.

Sankar zufolge konnte Apple im Weihnachtsquartal rund 70 Millionen iPhones verkaufen. 74 Prozent (52 Millionen) der Geräte seien ein iPhone 11 und iPhone 11 Pro gewesen.

Der Analyst glaubt jedoch auch, dass Apple im ersten Quartal 2020 46 Millionen iPhones produzieren lässt. Dies entspricht einem Anstieg um 12 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Kommt das iPhone SE 2?

Über Wohl und Wehe der Prognose entscheidet allerdings ausschließlich das iPhone SE 2. Denn der Cowen-Analyst rechnet rund sechs Millionen zusätzlicher iPhone SE 2 hinzu. Dies entspricht ungefähr dem Anstieg, den er vorhersieht. Dabei hält er sich an die Zahl der ersten Gerätegeneration.

In der Gerüchteküche wabern schon viele Monate Gerüchte um ein neues „März-Modell“ Apples umher. Unklar ist bislang, ob das Gerät sich im Design an dem Vorgänger orientieren wird, oder ob Apple stattdessen ein iPhone 9 im Design des iPhone 8 in den Handel bringt.

2020 weiter stark

Im zweiten Quartal 2020 soll Apple laut Cowen & Company 43 Millionen iPhones produzieren. Die Analysten hoben Ihr Preisziel für die Apple-Aktie vor kurzem auf 350 US-Dollar an. In diese Bewertung fließen jedoch auch 5G-fähige iPhones zum Jahresende und ein wachsendes Servicegeschäft mit ein.

