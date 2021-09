Makro-Modus des iPhone 13 Pro sorgt für Probleme

Di automatische Umschaltung auf Ultraweitwinkelobjektiv für Makrofotografie irritiert viele Nutzer, wenn man ersten Berichten Glauben schenken darf.

Apple hat keinen Schalter eingebaut, der das automatische Umschalten in den Makromodus verhindert. So wird automatisch in den Makromodus und damit von der Weitwinkel- auf die Ultraweitwinkel-Linse umschaltet, wenn man ein Objekt mindestens 14 cm an die Kamera kommt. Wenn sich das Motiv ständig in diesem Bereich befindet und wieder heraus wandert, zittert das Sucherbild geradezu, wie das Onlinemagazin Input in einem Video gut demonstriert.

Apple hat bereits auf die Kritik reagiert und will mit einem Software-Update nachbessern. Damit soll das automatische Umschalten der Kamera bei Nahaufnahmen für Makrofotografie und Video abgeschaltet werden können.

