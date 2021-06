Im September oder Oktober wird Apple die neuen iPhone-Modelle vorstellen. Dies läuft seit etwa zehn Jahren nach diesem Schema ab und daher wird das Unternehmen in diesem Jahr voraussichtlich wenig ändern. Nach dem großen Redesign in 2020 dürfte sich auch kaum etwas an der Optik des iPhone 13 sowie iPhone 13 Pro ändern. Gerüchten zufolge könnte Apple jedoch den Kameraausschnitt auf der Vorderseite anpassen.

iPhone 13 mit kleiner Kamerakerbe

Bei Apple könnte sich bei der neuen iPhone-Generation alles um die Kameras drehen. Aus der Gerüchteküche heißt es schon länger, dass der Kameraausschnitt auf der Vorderseite kleiner wird. Dazu soll das TrueDepth-Kamerasystem näher zusammenrücken, indem Apple die Ohrmuschel an oben an den Rand verschiebt. Dadurch soll die Displayfläche leicht zunehmen.

Duales Kamerasystem mit neuem Design?

Erst vor zwei Tagen berichteten wir, dass Apple im Pro-Modell des iPhone 13 die Ultraweitwinkelkamera mit einem Autofokus ausstattet, sodass Aufnahmen noch besser aussehen werden. Daneben plant Apple wohl auch die Einführung der Sensorverschiebung in allen Modellen, um eine bessere Bildstabilisierung zu bieten. Auch im Bereich der Astrofotografie soll sich etwas tun, sodass das iPhone zukünftig Sterne, den Mond sowie andere Himmelsobjekte scharf stellen und richtig belichten kann.

Das „normale“ iPhone 13 könnte laut Leaker DuanRui eine weitere Neuerung bereithalten. Auf Twitter zeigt er Bilder von Dummys, die eine neue Anordnung der Dual-Kamera zeigen. Die beiden Kameras sind weder horizontal noch vertikal angeordnet, sondern diagonal. Der Hintergrund für diese Änderung ist allerdings unklar. Apple könnte dadurch jedoch das Kameraquadrat deutlich verkleinern.

Was hältst du von der neuen Anordnung? Ist sie gelungen oder hätte Apple beim bekannten Design bleiben sollen? Lass es uns in den Kommentaren wissen.

