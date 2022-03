Stellt Apple heute ein grünes iPhone 13 vor?

Im vergangenen April stellte Apple ein frühlingshaftes Produkt-Portfolio vor. Neben den bunten 24" iMacs und diversen neuen Hüllen, Cases und Armbändern überraschte Apple mit einem violetten iPhone 12. 2022 könnte Apple dies wiederholen und wieder Modelle in violett sowie grün einführen.

Das iPhone 13 wird grün & das iPad Air violett

Wie YouTuber Luke Miani berichtet, plant Apple heute Großes. Neben dem Mac Studio und dem iPhone SE 3 könnte das kalifornische Unternehmen auch ein neues iPhone 13 vorstellen. Ihm zufolge soll Apple das bisherige Farbportfolio aufstocken und wieder eine grüne Farbvariante einführen. Zuletzt gab es eine grüne Farboption beim iPhone 12, die beim Nachfolger durch Blau ersetzt wurde. Unklar ist dabei jedoch, ob es sich um ein knalliges Grün oder um eine mintfarbene Variante handelt. Letztere war bereits beim iPhone 12 verfügbar und würde sich in das frische Frühlingsmotto einfügen.

Zusätzlich zum grünen iPhone 13 könnte auch das iPad Air eine neue Farbe erhalten. Hier könnte Apple ein Modell in violetter Kolorierung einführen. Das neue iPad Air soll zudem weitere Neuerungen erhalten. Zusätzlich zum aktuellen A15 Bionic soll ein Quad-LED True Tone Blitz sowie eine überarbeitete Frontkamera eingeführt werden. Letztere wird mit 12 Megapixeln und der Unterstützung des Center-Stage-Features erwartet. Optional soll es erstmals auch ein 5G-Modem zur Auswahl geben. Nachdem großen Redesign Ende 2020 solltest du in diesem Jahr keine neue Optik erwarten. Unbekannt ist hingegen, ob für die violette Farbvariante eine andere Farbe weichen wird oder ob sie die Vielfalt nur erweitert.

Was hältst du von den neuen Farben für das iPhone 13 und iPad Air? Sollte Apple grundsätzlich alle Geräte in verschiedensten Farben anbieten oder reicht dir die bisherige Auswahl? Lass es uns in den Kommentaren wissen.

