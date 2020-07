iPhone 12: So spät könnten die neuen Modelle erscheinen

In den vergangenen Jahren erschienen die neuen iPhone-Modelle stets Mitte bis Ende September. Die einzigen Ausnahmen waren bislang das iPhone X und ein Jahr später das iPhone XR. Jedoch kündigte Apple die Geräte ebenfalls Anfang September an, sodass die Wartezeit für ein neues Apple-Produkt vergleichsweise lang war. In diesem Jahr könnte es sich ähnlich abspielen, da das Coronavirus die Welt noch immer fest im Griff hat und vor allem bei der Produktion für Verzögerungen sorgt. Daneben ist auch noch unklar, wie Apple das klassische September-Event abhält. Lädt man wieder Pressevertreter ein oder wird es wieder voraufgezeichnet und online übertragen?

Das iPhone 12 kommt wohl später

Während sich Apple zu den Plänen natürlich noch bedeckt hält und frühestens zwei Wochen vor der Veranstaltung Einladungen verschickt, gibt es bereits Neuigkeiten zu den neuen iPhone-12-Modellen. Wie die japanische Website Mac Otakara erfahren haben will, soll das iPhone 12 wohl erst in der zweiten Oktoberhälfte erscheinen. Die 5G-Varianten sollen sogar noch länger auf sich warten lassen und gar im November veröffentlicht werden. Wie erwähnt, wäre es nicht das erste Mal, dass Apple die Geräte später veröffentlicht oder gar die Veröffentlichung teilt.

Jedoch ist anzumerken, dass Mac Otakara zwar oft gut informiert erscheint und richtige Schlüsse zieht, aber nicht alle Details entsprechend stimmen. In diesem Fall werden die Aussagen jedoch durch Analysten und Leaker untermauert, die aufgrund von COVID-19 einen späteren Verkaufsstart vorhersehen, da sich schon die Vorproduktion verzögert haben soll. Allgemein sieht man, dass einige verfügbare Produkte wie etwa der iMac über Lieferschwierigkeiten klagen.

Was haltet ihr von dem neuen Gerücht zur iPhone-12-Veröffentlichung? Ist etwas dran oder erscheinen die neuen Modelle wie geplant im September? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.