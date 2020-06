iMac 2020: Steht das neue Modell bereits in den Startlöchern? Neue Hinweise aufgetaucht

Seit Jahren hat Apple das Design des iMac kaum verändert. Neben einer leichten Verschlankung sieht der Desktop-Mac noch immer aus wie vor 13 Jahren. Dies könnte sich allerdings schon bald ändern. Von einem neuen randlosem Design ist aktuell die Rede. Untermauert wird das Gerücht nun durch Apple selbst. Wie die Website Macerkopf entdeckte, ist der 27" iMac derzeit nicht sofort verfügbar. Bestellungen werden erst ab dem 26. Juni wieder ausgeführt – also kurz nach der WWDC-Keynote.

Neuer 27" iMac in Anmarsch

Während der iMac Pro oder auch der 21" iMac noch zeitnah ausgeliefert werden können, hat sich die Lieferzeit beim 27-Zoll-Modell auf zwei bis drei Wochen erhöht. Dies kann nach dem Gerücht und vor dem Event kaum ein Zufall sein. Ein Update ist nämlich längst überfällig und laut einem Leaker soll der neue iMac eine neue AMD Grafikeinheit mit Navi-Technologie sowie den T2-Sicherheitschip erhalten. Auch die Einstellung des Fusion Drives scheint sicher, da Apple ausschließlich auf Flashspeicher setzen könnte.

Es ist definitiv sehr verdächtig, aber gleichzeitig gab es in der Vergangenheit immer wieder solche Engpässe, ohne dass neue Hardware erschien. Dennoch würde das Timing gut passen. Was meint ihr? Stellt Apple einen neuen iMac auf der WWDC vor? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

