iPhone 12: Zerstört MagSafe Kreditkarten?

Apple bringt MagSafe zurück und will damit dieses Mal das iPhone mit magnetischen Accessoires ausstatten. Dazu hat das Unternehmen bereits Hüllen, Ladegeräte sowie ein Leder Wallet vorgestellt. Allerdings befinden sich die Magneten nicht nur im Zubehör, sondern auch allen iPhone-12-Modellen. Nutzer befürchten daher, dass Kreditkarten oder Hotelkarten sowie Parkhaustickets mit Magnetstreifen Schäden nehmen könnten. In einem Interview äußerte sich Kaiann Drance zu dem Thema, die bei Apple die Stellung Vice President of iPhone Marketing innehat.

MagSafe und Kreditkarten

Wie Drance in dem Podcast „Rich on Tech“ angibt, sollte man sich bei Kreditkarten (auch mit Magnetstreifen) keine zu großen Sorgen machen, da diese in der Regel sehr resistent sind. Eine Beeinträchtigung ist daher unwahrscheinlich. Allerdings sollte man Parkhaustickets, Hotelkarten oder ähnliche Karten mit Magnetstreifen nicht direkt mit einem iPhone 12 – vor allem der Rückseite – in Verbindung bringen. In diesem Fall könnte die Daten gelöscht werden, sodass die Karten funktionsunfähig sind.

Allerdings gibt Kaiann Drance auch an, dass Apple Leder Wallet mit MagSafe davor schützen kann. Ihr zufolge ist das magnetische Wallet so abgeschirmt, dass man Karten unbesorgt einlegen kann, ohne dass Angst um eine Fehlfunktion haben muss.

Frühe Tester haben jedoch mit dem Leder Wallet eine andere Sorge. Laut diesen soll sich das Wallet sehr schnell lösen, sodass man es beim in die Tasche stecken verlieren könnte. Dies soll an den schwachen Magnet liegen, die wohl auch dafür verantwortlich sind, dass Apple die Karten darin ausreichend abschirmen kann.

Kurzfassung:

Kreditkarten nehmen laut Apple keine Schäden

Karten mit Magnetstreifen (Parktickets, Hotelschlüssel) sollte man hingegen fernhalten

Apples Leder Wallet schützt Karten vor Schäden

Was haltet ihr von dem neuen Feature? Überflüssig oder genial? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.