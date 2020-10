iPhone 12 Pro: Deshalb ist Gold die beste Farbe

In wenigen Tagen werden die ersten neuen iPhone-Modelle bei den Kunden eintreffen. Unterdessen konnten einige Pressevertreter schon ihre Hand an die Geräte legen und sie ausgiebig auf Herz und Nieren testen. Wie so oft kamen auch dieses Mal wieder einige Kleinigkeiten ans Licht, die die Kaufentscheidung eventuell beeinflussen könnten.

Gold ist die beste Farbe für das iPhone 12 Pro

Beispielsweise Matthew Panzarino von TechCrunch stellte in seinem Review fest, dass nicht alle Farben beim iPhone 12 Pro gleich sind. Ihm zufolge nutzt Apple weiterhin einen speziellen Prozess, um die Ränder zu beschichten. Bei der Gold-Variante nutzt man hingegen das Hochenergieimpulsmagnetronsputtern, kurz HPPMS, um den goldenen Edelstahlrahmen zu beschichten.

Die Beschichtung ist dadurch besonders beständig und hell, während ihre Struktur den darunterliegenden Edelstahl imitiert. Dies bringt nicht nur eine erhöhte Haltbarkeit gegenüber anderen Farbvarianten, sondern macht es resistenter gegen Kratzer und andere Gebrauchserscheinungen. Daneben merkt er an, dass das goldene Finish wohl auch weniger anfällig für Fingerabdrücke ist, die sich zudem leichter wegwischen lassen.

Allerdings gibt er dabei zu verstehen, dass er dies bislang noch nicht selbst ausprobieren konnte, da Apple weitestgehend Geräte in Sky Blau an die Tester verschickt hat. Jedoch dürfte er diese Information von Apple erhalten haben, die schon seit einigen Jahren bestimmte Farbvarianten mit anderen Methoden einfärben oder beschichten. Dies war beispielsweise auch schon bei der Apple Watch der Fall.

Es bleibt natürlich jetzt noch spannend zu sehen, ob sich dies im Alltag tatsächlich wie beschrieben auswirkt oder ob die Verbsserung kaum spürbar ausfällt.

Könnte euch eine bessere Beschichtung dazu bringen, eine andere Farbe auszuwählen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.