Am Dienstagabend hat Apple erstmals vier neue iPhones auf einen Schlag vorgestellt, darunter auch die neuen Modelle iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max. In einem allgemein schon hinreichend turbulenten Jahr ist es fast schon angenehm, dass Apple es in diesem Jahr, wie zuvor auch schon bei den neuen Apple-Watch-Modellen, verhältnismäßig ruhig angehen lässt.

Die neuen Pro-iPhones entsprechen im Großen und Ganzen den immerwährenden Erwartungen an „höher, schneller, weiter“, können allerdings erstmals seit 2014 mit einem wirklich spürbar veränderten Design aufwarten.

Große Freude über „altes“ Design und neue Farben

Als regelmäßiger Leser von Mac Life weißt du, dass wir hier schon mehrfach über das Design der jüngsten iPhone-Generationen schrieben. Wir haben uns nie beschwert, wohl aber angemerkt, dass das Aussehen mittlerweile etwas angestaubt wirke. Schließlich lässt sich e...