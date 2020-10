Apple enthält uns das iPhone vor, das alle wollen

Das ist Apples iPhone-Auswahl in 2020

Apple hat noch nie so viele verschiedene iPhone-Modelle gleichzeitig angeboten wie in 2020. Während das im Frühjahr erschienene iPhone SE (2. Generation) das günstige Einsteigermodell darstellt, hat Apple die Preise vom iPhone XR sowie iPhone 11 reduziert. Darüber gibt es dann die neuen iPhone-12-Modelle – angefangen beim iPhone 12 mini. Der Name ist Programm und es ist sogar kleiner als das iPhone SE, hat aber den neuesten A14 Bionic sowie ein OLED-Display, 5G und eine Dual-Kamera.

Mit 6,1" ist das normale iPhone 12 etwas größer. Andere Unterschiede gibt es nicht. Diese sind erst wieder beim Sprung zum iPhone 12 Pro sichtbar. Dort verbaut Apple ein helleres Display sowie eine Triple-Kamera mit LiDAR-Sensor. Daneben setzt man hier auf Edelstahl anstatt Aluminium. Beim größeren iPhone 12 Pro Max verbaute man hingegen eine bessere Teleobjektiv-Kamera und spendierte der Weitwinkelkamera einen größeren Sensor sowie eine bessere Bildstabilisierung.

Die große Auswahl sowie die teils stark unterschiedlichen Eigenschaften führt bei vielen Kunden zu Entscheidungsschwierigkeiten.

Weniger ist oft mehr? Jein!

Schon im Frühjahr hagelte es für Apple Lob und Kritik für das iPhone SE (2. Generation). Auf der einen Seite ist das Preis-Leistung-Verhältnis durch den A13 Bionic großartig, während von vielen Nutzern die zu große Größe bemängelt wird. Mit dem iPhone 12 mini scheint man dieses Problem dann doch noch gelöst zu haben. Es ist mit 133 Gramm ein echtes Leichtgewicht und passt problemlos in die Hosentasche. Durch das randlose Display sieht man sogar mehr als auf dem iPhone SE, obwohl es kleiner und schlanker ist. Eigentlich fehlt dem iPhone 12 mini nicht mehr viel, um zum perfekten Smartphone zu werden.

iPhone 12 mini Pro: Das Smartphone für die meisten Nutzer

Während das iPhone 12 mini schon über den aktuellsten Chip, ein OLED-Display und schlankes Design verfügt, vermissen viele Nutzer jedoch die Triple-Kamera sowie deren Funktionen. Dazu zählen etwa der fünffach-optische Zoom, die Nachtmodus-Porträts oder auch der LiDAR-Sensor für einen schnelleren Autofokus.

Natürlich lässt sich auch sagen, dass ein großes Display, wie es das iPhone 12 Pro Max bietet, für viele Anwendungen großartig. Ein kleiner Bildschirm bietet jedoch den Vorteil der Handlichkeit. Allerdings integriert Apple in dieser Modellgeneration erstmals seit dem iPhone 7 (Plus) nicht alle Funktionen in beiden Pro-Modellen. Wer damals die Dual-Kamera wollte, musste ebenfalls zum größeren Gerät greifen. In den Folgejahren waren die Unterschiede bis auf Display- und Akkugröße nicht vorhanden, sodass Nutzer bei der Größe die Wahl hatten, ohne dass sie auf Funktionen – abgesehen von Home-Bildschirm im Querformat – verzichten mussten.

Ein trauriges Fazit

Möchte man in der neuen Generation die beste Technologie in der Hand (beziehungsweise zwei Händen) halten, hat man nicht mehr die Wahl zwischen den Größen. Man muss wohl oder übel zum iPhone 12 Pro Max greifen und hat im Vergleich zum iPhone 12 mini fast 100 Gramm beziehungsweise zum iPhone 12 Pro 40 Gramm mehr in der Hosentasche – das gleicht dann der geleerte Geldbeutel wieder aus.