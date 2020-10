iPhone 12 und MagSafe: So funktioniert die neue Technologie

MagSafe feiert seine Rückkehr. Langjährigen Apple-Nutzern wird der Begriff sicherlich bekannt sein, da ihn Apple lange für den Ladeanschluss seiner MacBook-Modelle verwendete. Das Netzteil verband sich per Magnet mit dem Ladeport. Stolperte man über das Kabel, fiel der Laptop nicht herunter, sondern der Stecker löste sich einfach. Es war quasi ein „MacSafe“. Mit der Einführung von USB-C verschwand der geliebte Anschluss vom Mac und der Name blieb nun einige Jahre ungenutzt. Nun reaktivierte Apple ihn wieder, aber für ein anderes Produkt: das iPhone.

Was ist MagSafe am iPhone?

Mit MagSafe schafft Apple eine neue Zubehörschnittstelle, die äußerst vielseitig ist. Sie lässt sich jedoch ganz leicht erklären. In der Rückseite der Apple-Smartphones befindet sich seit 2017 eine Spule, die das drahtlose Laden erlaubt. In der iPhone-12-Reihe erweiterte sie Apple durch weitere Komponenten wie einen Ring aus Magneten. Außerdem integrierte Apple einen NFC-Leser, der angeschlossenes Zubehör erkennen soll. Der Magnet soll dafür sorgen, dass das MagSafe-Zubehör, welches ebenfalls mit diesem Magnetring ausgestattet ist, darauf haftet und sich automatisch ausrichtet, damit es perfekt sitzt. Apple zufolge sollen sogar mehrere Accessoires wie eine Hülle und ein Ladegerät übereinander funktionieren.

Ein großer Vorteil für drahtloses Laden

Als einen der ersten Anwendungsbereiche stellte Apple das drahtlose Laden vor. Bislang ist es nicht immer einfach auf einer Qi-Ladematte die richtige Position zu treffen, damit das Gerät richtig lädt. Mit MagSafe will man das Problem umgehen. Wie bei der Apple Watch soll sich der Magnet automatisch an das Gehäuse anziehen und sofort die richtige Position für das beste Ladeerlebnis einnehmen. Dies macht den Ladevorgang besonders effizient, sodass Apple diesem Zubehör auch eine Ladegeschwindigkeit von bis zu 15 Watt erlaubt. Bei normalen Qi-Ladern liegt Apples Grenze bei 7,5 Watt. Während Apple mit dem „MagSafe Ladegerät“ und dem „MagSafe Duo Ladegerät“ in Kürze bereits eigene Produkte anbietet, dürfen auch Drittanbieter wie Belkin die neue Schnittstelle verwenden.

Hüllen und andere Accessoires

Neben der verbesserten Ladefunktion soll auch Zubehör wie Hüllen mit MagSafe funktionieren. Dadurch ist ein schnellerer Wechsel möglich und man muss das Gerät nicht mehr so fest in die Hülle drücken. Apple bietet dazu bereits speziell entwickelte Hüllen an, die ebenfalls über einen Magneten verfügen und dadurch auch weitere Accessoires an der Rückseite erlauben. Unklar ist aktuell, ob auch Hüllen ohne MagSafe die Funktionalität für beispielsweise das MagSafe Ladegerät gewährleisten können. Dies gilt auch für das kleine Leder Wallet, welches sich leicht anbringen lässt, aber vermutlich nicht richtig haftet, wenn zu viel Abstand zwischen dem Zubehör und dem Magneten ist.

Wie bereits erwähnt, haben schon Zubehörhersteller Neuheiten angekündigt. Belkin will etwa ein Multiladegerät für bis zu drei Geräte und eine Halterung für die Lüftung im Auto auf den Markt bringen. In beiden Fällen wird das iPhone magnetisch in der Luft gehalten – fast wie das iPad Pro vom Magic Keyboard. Allerdings zeigt Apple mit dem Leder Wallet schon die potenziellen Möglichkeiten und wir sind gespannt, was sich die Zubehörhersteller dafür ausdenken.

Was haltet ihr von MagSafe am iPhone 12? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.