iPhone 12: MagSafe-Batterie soll Akkulaufzeit deutlich verlängern

In dieser Woche berichteten wir bereits, dass Apple an einem Smart Battery Case für die iPhone-12-Modelle arbeiten könnte. Die entsprechenden Hinweise darauf gab die zweite Beta zu iOS 14.5. Codeschnipsel verwiesen auf einen externen Akku, der die iPhone-Batterie konstant auf 90 Prozent halten soll, um diese beim Ladevorgang zu schonen.

Kein Smart Battery Case, sondern nur eine Smart MagSafe Battery?

Während Apple in der Vergangenheit gleich ein iPhone-Case mit einer zusätzlichen Batterie ausstattete, könnte dies 2021 anders sein. Wie der stets sehr gut informierte Bloomberg-Reporter Mark Gurman berichtet, arbeitet Apple an einem MagSafe-Accessoire mit Batterie-Funktion. Ihm zufolge soll es keine Smart Battery Case für das iPhone 12 geben, sondern setzt stattdessen auf den magnetischen Connector sowie die drahtlose Ladefunktion. Entsprechend leicht könnte man bei Bedarf die MagSafe Battery anheften und wieder abnehmen, um wieder in der Hosentasche zu verschwinden.

Laut Gurman soll sich das Design der kleinen Batterie an Apples MagSafe Leder Wallet orientieren und mit Silikon überzogen sein. Das weiche Material schützt das iPhone vor Kratzern und die Batterie vor anderen Schäden.

Daneben nannte er auch den Grund für die Verspätung. Dem Reporter zufolge gab es ein Softwareproblem unter iOS. Das System meldete, dass die MagSafe Battery überhitzt sei, obwohl dies nicht der Fall ist. Dennoch kann man das Feature nicht einfach deaktivieren, da es ein Sicherheitsrisiko darstellt, sollte die Batterie tatsächlich überhitzen. Gurman führt daher aus, dass das Projekt dadurch auf der Kippe steht und verschoben oder vielleicht sogar eingestellt werden könnte. Eventuell wissen wir im März mehr.

Braucht ihr eine MagSafe Battery für euer iPhone 12 oder reicht euch die Akkulaufzeit aus? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.