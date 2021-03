iPhone 12: Drahtlose Powerbank mit MagSafe-Funktion kommt

Ungewöhnlich viel Zeit lässt sich Apple mit der Ankündigung eines Smart Battery Cases für die neuen Modelle. Zuletzt erschienen sie gemeinsam oder rund zwei bis drei Monate nach den neuen iPhones. Mittlerweile ist schon deutlich mehr Zeit vergangen und die Hinweise haben sich durch Betas und Patente zuletzt sehr verdichtet. Drittanbieter haben die Lücke längst erkannt und so bietet Hyper ab sofort neben Anker eine drahtlose Powerbank für dein neues iPhone 12 an.

Powerbank für das iPhone 12: Drahtlose Energie

Mit MagSafe hat Apple den Zubehörmarkt auf den Kopf gestellt und bietet damit zahlreiche neue Möglichkeiten für praktische Gadgets, die sich magnetisch anbringen lassen. Hyper möchte mit dem HyperJuice Magnetic Wireless Battery Pack ein nützliches Accessoire liefern.

Die Powerbank verfügt über einen Akku mit einer Kapazität von 5.000 mAh. Damit kannst du dein iPhone 12 mini sowie das iPhone 12 (Pro) rund zweimal vollständig aufladen. Beim iPhone 12 Pro Max reicht es hingegen für eineinhalb Ladungen aus. Damit sollte man gut über den Tag kommen.

Dank der Magnete zieht es sich automatisch in die richtige Position und kann im Gegensatz zur Anker-Alternative mit bis zu 7,5W laden. Über den Ladezustand informieren dabei vier kleine LEDs auf der Rückseite, die jeweils für 25 Prozent stehen. In puncto Design hat Hyper mitgedacht und der Ladehilfe abgerundete Kanten spendiert, sodass sie während der Verwendung gut in der Hand liegt.

Um die MagSafe-Powerbank wieder zu laden, hast du zwei Möglichkeiten: Du kannst entweder ein USB-C-Kabel anschließen oder induktiv laden. Ist der Zusatzakku am iPhone befestigt, dann wird in beiden Fällen zuerst das iPhone geladen und erst hinterher das Zubehör. Übrigens kannst du den USB-C-Anschluss auch verwenden, um darüber ein anderes Gerät mit bis zu 12W zu versorgen.

Das HyperJuice Magnetic Wireless Battery Pack ist im HyperShop des Herstellers für einen Preis von 39,99 US-Dollar ab sofort erhältlich.

Braucht ihr eine Powerbank im Alltag oder genügt euch mittlerweile die Laufzeit der neuen Modelle? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.