iPhone 12: Alle Modelle erst im November verfügbar

Durch das Coronavirus und dadurch entstandene Produktionsverzögerungen ist Apple zu einer späteren Ankündigung neuer iPhone-Modelle gezwungen. Das Unternehmen wies darauf bereits im Juli hin. Mit der Vorstellung der neuen Modelle detaillierte man die genaue Verzögerung, sodass man die Geräte nun gestaffelt in die Geschäfte bringen wird. Einige Modelle erscheinen so spät, wie noch kein Gerät zuvor.

Der Kampf um die ersten Geräte

Am 16. Oktober gab Apple den Startschuss und ließ Nutzer ab 14 Uhr das iPhone 12 sowie das iPhone 12 Pro vorbestellen. Besonders schnelle Käufer sollen die neuen Geräte schon ab dem 23. Oktober erhalten. Wer nicht pünktlich beziehungsweise schnell war, musst direkt feststellen, dass sich die Lieferzeiten bereits verlängerte. Das iPhone 12 Pro ist nicht mehr in diesem Monat zu haben (Stand: 19.10.20) und Neubestellungen sollen wieder ab dem 4. November (je nach Ausführung) ausgelieferten werden. Etwas mehr Glück könnte man hingegen beim iPhone 12 haben. Abhängig von Farbe und Speicherauswahl sollen derzeit Geräte ab dem 30. Oktober wieder lieferbar sein. Dies gilt allerdings für nicht für Modelle mit 64 GB Speicher. Diese sind erst wieder ab 4. November verfügbar.

iPhone 12 Pro Max und iPhone 12 mini: Ungleiche Nachzügler

In 2020 schickt Apple erstmals vier Modelle ins Rennen. Aufgrund der Pandemie erfolgt die Veröffentlichung gestaffelt. Dadurch entlastet man die Lieferkette und auch die Stores an den Veröffentlichungstagen. Allerdings sind nicht alle Modelle zur selben Zeit vorbestellbar. Das iPhone 12 mini sowie das iPhone 12 Pro Max lassen sich ab dem 6. November bestellen, während die Auslieferung an erste Käufer eine Woche später erfolgen soll.

Dieser Umstand sowie die verlängerten Lieferzeiten führen aktuell dazu, dass viele Kunden in diesem Monat kein neues iPhone mehr erhalten werden. Könnt ihr noch warten oder habt ihr euer iPhone 12 (Pro) rechtzeitig für eine Lieferung am 23. Oktober bestellen können? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.