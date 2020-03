Mausunterstützung für das iPad und mehr: iPad OS 13.14 veröffentlicht – das ist neu!

Nicht nur das iPad Pro lässt sich ab sofort mit einem Trackpad verbinden, sondern auch alle anderen iPad-Modelle, die die neue Software unterstützen. Apple erlaubt Nutzern damit eine umfangreiche Bedienung des iPads, ohne dass man den Bildschirm berühren muss. Sowohl der Home-Bildschirm als auch das Kontrollzentrum sind einfach zu erreichen und außerdem stehen einige neue Multi-Touch-Gesten für das Trackpad bereit, um zwischen Apps zu wechseln oder zum App-Umschalter zu gelangen.

Laut Apple soll sich die Präzision beim Drag'n'Drop, der Auswahl von Textne und der Navigation im Allgemeinen deutlich verbessern. Software-Chef Craig Federighi stellte die Funktion höchstpersönlich vor und verwies dabei auf die kleinen Änderungen gegenüber einer Maus am Mac. Das iPad unterstützt dabei neben dem neuen Magic Keyboard auch Apples Magic Mouse (2), Magic Trackpad (2) sowie Drittanbieter-Produkte.

Während Apple große Änderungen in Mail auf dem iPhone vornahm, hielt sich Apple am iPad zurück. Beim Verfassen von E-Mails trennt Apple nun aber das Hinzufügen von Dokumenten vom Scannen von Dokumenten, sodass die Funktionen einen Fingertipp schneller erreichbar sind.

Ein weiteres nützliches Feature stellt die Freigabe von iCloud-Drive-Ordnern dar. Die Funktion sollte bereits mit iPadOS 13 erscheinen und scheint erst jetzt zuverlässig zu funktionieren. Apple holt damit weiter auf die Cloud-Konkurrenten auf und erlaubt Nutzern das einfache Teilen von ganzen Ordnern. Zuvor konnte man nur einzelne Dateien teilen. Dadurch können ab sofort mehrere Nutzer gleichzeitig an Projekten arbeiten und die Daten synchronisiert allen zur Verfügung stellen.

iPadOS 13 führte Memoji-Sticker ein – auch für Geräte ohne TrueDepth-Kamera. Dies erlaubte das Erstellen von persönlichen Memojis, die das Betriebssystem für die Emoji-Tastatur dann automatisch in Sticker umwandelt. Dabei nimmt das Memoji mehrere von den Emojis bekannte Posen ein. Das neue Update bringt gleich neun weitere Sticker wie ein lachendes Gesicht mit Herzen, Partylaune oder auch ein schockiertes Gesicht.

Aus der großen Nähe zwischen iPadOS und macOS macht Apple immer mehr eine Tugend und führt nun plattformübergreifende Universal-Apps ein. Damit erhalten Nutzer eine App kostenlos auf weiteren Plattformen. Zuvor war dies nur auf iPhone, iPad, Apple Watch und Apple TV begrenzt. Mit dem Update sind diese auch für macOS verfügbar, sodass Entwickler ab sofort auch App-Pakete aus Apps für verschiedene Plattformen schnüren können. Auch In-App-Käufe sind dabei nun auf andere Geräte übertragbar.

Home-Bildschirm

Widget „Heute“ auf dem Home-Bildschirm für den schnellen Überblick

Ein neues Layout, um noch mehr Apps auf jeder Seite zu platzieren

Multitasking

„Slide Over“ mit Unterstützung für mehrere Apps, um in iPadOS jederzeit auf bevorzugte Apps zuzugreifen und schnell zwischen ihnen zu wechseln

Mehrere Fenster einer einzelnen App in „Split View“, um zwei Dokumente, Notizen oder E-Mails gleichzeitig nebeneinander anzuzeigen

Optimierte Arbeitsbereiche, um dieselbe App gleichzeitig in mehreren Arbeitsbereichen zu öffnen

App-Exposé, um alle geöffneten Fenster einer App schnell anzuzeigen

Apple Pencil

Niedrige Latenzen lassen den Apple Pencil reaktionsschneller als je zuvor erscheinen

Neu gestaltete Symbolleiste mit innovativem Look, neuen Werkzeugen und der Fähigkeit, an jede Seite des Bildschirms gezogen zu werden

Eine neue Geste, um mit dem Apple Pencil durch Streichen von unten rechts oder links über den Bildschirm alles zu markieren

Eine neue Ganzseitenoption zum Markieren ganzer Webseiten, E-Mails, iWork-Dokumente und Karten

Maus- und Trackpad-Unterstützung

Ein neues Cursor-Design, das App-Symbole auf dem Home-Bildschirm und im Dock sowie Tasten und Steuerelemente in Apps hervorhebt

Magic Keyboard für iPad-Unterstützung auf dem iPad Pro 12,9" (3. Generation oder neuer) und iPad Pro 11" (1. Generation oder neuer)

Unterstützung für Magic Mouse, Magic Mouse 2, Magic Trackpad, Magic Trackpad 2 sowie für Bluetooth- und USB-Mäuse von Drittanbietern

Multi-Touch-Gesten auf dem Magic Keyboard für iPad und Magic Trackpad 2 ermöglichen es dir, zu scrollen, durch Streichen zwischen App-Bereichen zu wechseln, zum Home-Bildschirm zu wechseln, auf den App-Umschalter zuzugreifen, ein- und auszuzoomen, zum Klicken zu tippen, Sekundärklicks (Rechtsklicks) auszuführen und durch Streichen zwischen Seiten zu wechseln

Multi-Touch-Gesten auf der Magic Mouse 2 ermöglichen es dir zu scrollen, Sekundärklicks (Rechtsklicks) auszuführen und durch Streichen zwischen Seiten zu wechseln

Textbearbeitung

Scrubbing mit dem Scrollbalken zum schnellen Navigieren in langen Dokumenten, Webseiten und E-Mail-Konversationen durch Ziehen des Scrollbalkens

Schnellere und präzisere Zeigersteuerung – einfach durch Ziehen an die gewünschte Stelle

Verbesserungen bei der Textauswahl für einfacheres Markieren von Text durch Tippen und Streichen

Neue Gesten zum Ausschneiden, Kopieren, Einsetzen – zum Kopieren drei Finger einmal zusammenziehen, zum Ausschneiden zweimal und zum Einsetzen drei Finger auseinanderziehen

Aktionen in iPadOS widerrufen durch Doppeltippen mit drei Fingern

QuickType

Neue schwebende Tastatur lässt mehr Platz für deine Inhalte – bewege sie einfach an die gewünschte Stelle

Die QuickPath-Eingabe auf der schwebenden Tastatur ermöglicht das einhändige Tippen, indem du von von einer Taste zur nächsten streichst

Schriften

Schriften sind jetzt im App Store verfügbar, sodass du eigene Schriften laden und in deinen bevorzugten Apps verwenden kannst

Schriftverwaltung in den Einstellungen

Dateien

Unterstützung für externe Speichermedien in der App „Dateien“ zum Zugreifen auf und Verwalten von Dateien auf USB-Laufwerken, SD-Karten oder Festplatten

SMB-Unterstützung für Verbindungen zu einem Server im Büro oder zu einem PC zu Hause

Lokaler Speicher zum Erstellen von Ordnern auf dem lokalen Laufwerk und Hinzufügen deiner wichtigen Dateien

Spalte, um verschachtelte Ordner anzuzeigen

Vorschaubereich mit hochauflösenden Dateivorschauen, umfangreichen Metadaten und Schnellaktionen

Unterstützung für das Erstellen und Entpacken von Zip-Dateien

Neue Tastaturkurzbefehle, um Dateien mit einer externen Tastatur sogar noch schneller zu verwalten

iCloud Drive-Ordnerfreigabe in der App „Dateien“

Optionen zum Beschränken des Zugriffs ausschließlich auf Personen, die du ausdrücklich eingeladen hast, oder zum Erlauben des Zugriffs für alle Personen, die über einen Link zum Ordner verfügen

Zugriffsrechte zum Auswählen, wer Änderungen vornehmen und Dateien hochladen darf beziehungsweise wer nur lesen und Dateien herunterladen darf

Safari

In Safari auf Desktop-Niveau surfen und zwar auf Websites, die automatisch für das große Multi-Touch-Display des iPad optimiert werden

Unterstützung für Webplattformen wie Squarespace, WordPress und Google Docs

Download-Manager, um schnell auf Downloads zuzugreifen und den Status einer Datei während des Downloads zu prüfen

Über 30 neue Tastaturkurzbefehle, um im Internet mit einer externen Tastatur sogar noch schneller zu navigieren

Aktualisierte Startseite mit Favoriten, häufig besuchten Websites, zuletzt besuchten Websites und Siri-Vorschlägen

Darstellungsoptionen im Feld „Intelligente Suche“ für den schnellen Zugriff auf Steuerelemente für die Textgröße, auf die Reader-Ansicht und auf Einstellungen für einzelne Seiten

Einstellungen für einzelne Seiten zum Auswählen der Reader-Ansicht und Aktivieren von Inhaltsblockern, Kamera, Mikrofon sowie Standortzugriff für einzelne Websites

Option für die Größenänderung beim Hochladen von Fotos

Dunkelmodus

Ein schönes, dunkles Farbschema, das angenehm für die Augen ist und sich perfekt für Umgebungen mit wenig Licht eignet

Lässt sich automatisch bei Sonnenuntergang oder zu einer bestimmten Zeit einschalten und kann über das Kontrollzentrum aktiviert werden

Vier neue Hintergrundbilder, die automatisch zwischen hellem und dunklem Modus wechseln

Fotos

Ein neuer Tab in der App „Fotos“ mit einer kuratierten Darstellung deiner Mediathek, die es erlaubt, Fotos und Videos ganz einfach zu finden, neu zu erleben und zu teilen

Leistungsstarke neue Werkzeuge für die Fotobearbeitung zum einfachen Bearbeiten, Anpassen und Prüfen von Fotos auf einen Blick

Videobearbeitung mit über 30 neuen Werkzeugen, darunter Drehen, Zuschneiden und Verbessern

Mit Apple anmelden

Möglichkeit, sich mit der bereits vorhandenen Apple-ID privat bei teilnehmenden Apps und Websites anzumelden

Einfache Account-Konfiguration nur mit deinem Namen und deiner E-Mail-Adresse

Option „E-Mail-Adresse verbergen“ zum einmaligen Teilen einer E-Mail-Adresse, die automatisch an deine echte weitergeleitet wird

Integrierte Zwei-Faktor-Authentifizierung zum Schutz deines Accounts

Keine Verfolgung oder Profilerstellung durch Apple, während du deine bevorzugten Apps verwendest

App Store mit Arcade

Unbegrenzter Zugang zu fantastischen neuen Spielen mit nur einem Abo – ohne Werbung und zusätzliche Käufe

Neuer Tab „Arcade“ im App Store zum Durchsuchen der neuesten Spiele, personalisierter Empfehlungen und exklusiver redaktioneller Inhalte

Übergreifend verfügbar zum Spielen auf iPhone, iPod touch, iPad, Mac und Apple TV

Option zum Download großer Apps über eine Mobilfunkverbindung

Möglichkeit zum Anzeigen verfügbarer App-Updates oder Löschen von Apps auf der Account-Seite

Unterstützung für universalen Kauf ermöglicht die Nutzung einmal gekaufter, teilnehmender Apps auf iPhone, iPod touch, iPad, Mac und Apple TV

Anzeige zuletzt gespielter Arcade-Spiele im Arcade-Tab, um auf dem iPhone, iPod touch, iPad, Mac und Apple TV weiterspielen zu können

Listendarstellung für „Alle Spiele anzeigen“

Unterstützung für Arabisch und Hebräisch

Karten

Eine völlig neue Karte (in den USA bereitgestellt) mit besserer Straßennetzabdeckung, optimierter Präzision von Adressen, besserer Unterstützung für Fußgänger und detaillierterer Flächenabdeckung

Option zum Umsehen, die das Erkunden von Orten in einer interaktiven 3D-Darstellung in hoher Auflösung erlaubt

Sammlungen, in denen du deine Lieblingsorte auflisten und mit Freunden und Familienmitgliedern teilen kannst

Favoriten für die schnelle und einfache Navigation zu den Orten, die du täglich besuchst

Option „Ankunftszeit teilen“, um voraussichtliche Ankunftszeiten von unterwegs aus zu senden

Erinnerungen

Neues Design mit leistungsstärkeren und intelligenteren Möglichkeiten zum Erstellen und Verwalten von Erinnerungen

Schnellzugriffsleiste zum Hinzufügen von Datumsangaben, Orten, Markierungen, Anhängen und mehr in Erinnerungen

Neue intelligente Listen – Heute, Planmäßig, Markiert und Alle – zum Verfolgen anstehender Erinnerungen

Unteraufgaben und gruppierte Listen zum Sortieren von Erinnerungen

Siri

Personalisierte Siri-Vorschläge in Apple Podcasts, Safari und „Karten“

Über 100.000 Live-Radiosender aus aller Welt mit Siri verfügbar

Datenschutzeinstellungen zum Festlegen, ob du dazu beitragen möchtest, Siri und die Diktierfunktion zu optimieren, indem du Apple erlaubst, Audioaufnahmen deiner Interaktionen mit Siri und der Diktierfunktion zu speichern

Möglichkeit, den Verlauf deiner Kommunikation mit Siri und der Diktierfunktion aus den Siri-Einstellungen zu löschen

Kurzbefehle

App „Kurzbefehle“ jetzt integriert

Automationsvorschläge in der Galerie, die ganz auf persönliche Tagesabläufe abgestimmt sind

Persönliche und Home-Automatisierungen für die automatische Ausführung von Kurzbefehlen, die durch Trigger ausgelöst werden

Home-App-Unterstützung für Kurzbefehle als erweiterte Aktionen im Tab „Automation“

Memoji und Nachrichten

Neue Optionen für die Anpassung von Memoji, darunter neue Frisuren, Kopfbedeckungen, Makeups und Piercings

Memoji-Stickerpakete in Nachrichten, Mail und Drittanbieter-Apps und auf dem iPad Pro, iPad Air (3. Generation), iPad (5. Generation oder neuer) und iPad mini (5. Generation) verfügbar

Dein Name und Foto oder sogar Memoji lassen sich jetzt optional mit deinen Freunden teilen

Verbesserte Suche zum einfachen Auffinden von Nachrichten mit intelligenten Vorschlägen und kategorisierten Ergebnissen

Emoji

Über 70 neue und aktualisierte Emojis, z. B. Tiere, Essen, Aktivitäten, neue Emojis für Bedienungshilfen, geschlechtsneutrale Emojis und auswählbare Hauttöne für Emoji-Paare​

Erweiterte Realität

People Occlusion (Personen-Okklusion) für Apps, um auf iPad Pro 12,9" (3. Generation oder neuer), iPad Pro 11" (1. Generation oder neuer), iPad Air (3. Generation) und iPad mini (5. Generation) virtuelle Objekte ganz natürlich vor und hinter Personen platzieren zu können

Motion Capture (Bewegungserfassung) für Apps zum besseren Verständnis der Körperpositionen und Bewegungen einer Person, sodass du auf iPad Pro 12,9" (3. Generation oder neuer), iPad Pro 11" (1. Generation oder neuer), iPad Air (3. Generation) und iPad mini (5. Generation) Figuren animieren oder mit virtuellen Objekten interagieren kannst

Mehrfache Gesichtserfassung für AR-Inhalte auf bis zu drei Gesichtern gleichzeitig auf dem iPad Pro 12,9" (3. Generation oder neuer), iPad Pro 11" (1. Generation oder neuer) für viel Spaß mit deinen Freunden

AR-Übersicht unterstützt Audiowiedergabe, Interaktion mit mehreren AR-Objekten gleichzeitig und im AR-Modus den Abschluss von Käufen über Apple Pay

Mail

Blockieren von Absendern, um alle E-Mails eines blockierten Absenders direkt in den Papierkorb zu verschieben

Funktion „Konversation stummschalten“, um Mitteilungen von einer übermäßig aktiven E-Mail-Konversation stummzuschalten

Formatierungsleiste für den einfachen Zugriff auf Werkzeuge für die Textformatierung und Anhänge aller Art

Schriftunterstützung für alle Systemschriften sowie neue, aus dem App Store geladene Schriften

Antworten auf verschlüsselte E-Mails werden automatisch verschlüsselt, wenn S/MIME konfiguriert ist

Notizen

Galeriedarstellung mit deinen Notizen als visuelle Miniaturen für schnelles Auffinden der gewünschten Notiz

Geteilte Ordner für die Zusammenarbeit mit anderen Personen, um ihnen Zugriff auf komplette Ordner mit Notizen zu gewähren

Leistungsstärkere Suche für die visuelle Erkennung von Bildern in Notizen und Texten auf gescannten Objekten

Neue Optionen für Checklisten zum einfachen Anordnen von Punkten auf einer Checkliste, Einrücken von Punkten oder automatisches Verschieben von abgehakten Punkten an das Ende der Liste

Apple Music

Zeitsynchrone Liedtexte, die mit der Musik mitlaufen, für mehr Spaß beim Musikhören

Über 100.000 Live-Radiosender aus aller Welt

App „Home“

„Sicheres HomeKit-Video“ zum privaten Aufnehmen, Speichern und Anzeigen verschlüsselter Videos deiner Sicherheitskameras bietet Personen-, Tier- und Fahrzeugerkennung

HomeKit-kompatible Router erlauben die Steuerung der Internetkommunikation deiner HomeKit-Geräte oder deren Kommunikation in deinem Zuhause

Für die Home-App neu gestaltete Steuerelemente für HomeKit-Geräte mit einer kombinierten Darstellung für Elemente mit mehrfacher Belegung

Bildschirmzeit

Nutzungsdaten von 30 Tagen zum Vergleichen mit den Zahlen von vorherigen Wochen

Kombinierte Limits, um mehrere App-Kategorien, spezifische Apps oder Websites in einem Limit einzuschließen

Option „Noch eine Minute“, damit du bei Erreichen des Bildschirmzeit-Limits schnell deine Arbeit sichern oder dich von einem Spiel abmelden kannst

Neue Kindersicherungseinstellungen mit weiteren Kommunikationslimits, die steuern, mit wem Kinder per FaceTime, „Nachrichten“ oder dem Telefon Kontakt aufnehmen können

Eine Kontaktliste für Kinder, mit der Erziehungsberechtigte die Kontakte verwalten können, die auf dem Gerät des Kindes angezeigt werden

AirDrop

Auswahl von Personen für die Kommunikation via AirDrop durch Ausrichten eines iPhone 11, iPhone 11 Pro oder iPhone 11 Pro Max auf ein anderes iOS-Gerät, das den neuen U1-Chip mit Ultra-Wideband-Technologie für Positionsbestimmungen nutzt

Datenschutz und Sicherheit

Standortfreigabe „Einmal erlauben“ mit der Option zum einmaligen Teilen deiner Standorte mit Apps

Hinweise bei Hintergrundortung, die dich informieren, wenn eine App deine Standortdaten im Hintergrund verwendet

WLAN- und Bluetooth-Verbesserungen, die verhindern, dass Apps ohne deine Zustimmung auf deinen Standort zugreifen

Steuerelemente für die Standortfreigabe mit der Option, Standortdaten beim Teilen von Fotos wegzulassen

Systemerlebnis

Auswahl von WLANs und Bluetooth-Geräten direkt im Kontrollzentrum

Dezenter Lautstärkeregler in neuem Design oben in der Mitte des Bildschirms

Bildschirmfotos im Vollbildmodus für Webseiten, E-Mails, iWork-Dokumente und die App „Karten“

Neu gestaltetes Share-Sheet mit intelligenten Vorschlägen zum Teilen von Inhalten mit wenigen Malen Tippen mit dem Finger

Audiofreigabe für zwei Paare von AirPods, Powerbeats Pro, Beats Solo3, BeatsX und Powerbeats3 für gemeinsames Anhören eines Audiostreams

Dolby Atmos-Wiedergabe für einen fantastischen Surround Sound von Inhalten mit Dolby Atmos-, Dolby Digital- oder Dolby Digital Plus-Soundtracks auf dem iPad Pro 12,9" (3. Generation oder neuer) und iPad Pro 11" (1. Generation oder neuer)

Sprachunterstützung

Unterstützung für 38 neue Sprachtastaturen

Unterstützung für Eingabevorschläge in Arabisch (Modern Standard), Arabisch (Najdi), Kantonesisch, Hindi (Devangari), Hindi (Lateinisch), Arabisch (Najdi), Schwedisch und Vietnamesisch

Separate Emoji- und Globus-Tasten für einfacheres Wechseln von Sprachen und zur Auswahl von Emojis

Automatische Spracherkennung beim Diktieren

Zweisprachiges Wörterbuch für Thai und Englisch sowie Vietnamesisch und Englisch

China

Ein über das Kontrollzentrum zugänglicher QR-Code-Modus in der App „Kamera“ für bessere QR-Code-Leistung, eine Option für Taschenlampen und verbesserten Datenschutz

Kreuzungsdarstellung in der App „Karten“ für Fahrer in China zur einfacheren Navigation bei komplexen Straßenverläufen

Anpassbarer Handschriftbereich auf der chinesischen Tastatur

Kantonesische Schreibvorschläge auf Cangjie-, Sucheng-, Wubihua- und Handschrift-Tastaturen

Indien

Neue und natürlichere männliche und weibliche Siri-Stimmen für indisches Englisch

Unterstützung für alle 22 offiziellen indischen Sprachen mit zusätzlichen 15 neuen Sprachtastaturen

Zweisprachige Tastatur für Hindi (Lateinisch) und Englisch, inklusive Schreibvorschlägen

Schreibvorschläge für die Hindi (Devanagari)i-Tastatur

Neue indische Systemschriften für Gujarati, Gurmukhi, Kannada und Odia für mehr Klarheit und Einfachheit beim Lesen in Apps

30 neue Dokumentschriften für Assamesisch, Bangla, Gujarati, Hindi, Kannada, Malayalam, Marathi, Nepali, Odia, Punjabi, Sanskrit, Tamil, Telugu und Urdu

App „Kontakte“ mit Hunderten neuer Etiketten für den Beziehungsstatus zum präziseren Angeben der Beziehung zwischen dir und deinen Kontakten

Unterstützung für AirPods

Option „Nachrichten ankündigen“, mit der Siri dir eingehende Nachrichten über die AirPods Pro oder AirPods (2. Generation) vorlesen kann

Unterstützung für AirPods Pro

Leistung

Bis zu zweimal schnelleres Starten von Apps*

Bis zu 30 % schnelleres Entsperren mit Face ID auf iPad Pro 11"(1. Generation), iPad Pro 12,9" (3. Generation)**

Durchschnittlich bis zu 60 % kleinere App-Updates*

Bis zu 50 % kleinere App-Downloads aus dem App Store*

Weitere Funktionen und Verbesserungen

Datensparmodus zur Reduzierung der Datennutzung im Mobilfunknetz oder in gewählten WLANs

Unterstützung für PlayStation 4- und Xbox Wireless-Controller

„Mein iPhone suchen“ und „Freunde suchen“ kombiniert in einer einfachen App zum Auffinden eines verlorenen Geräts, auch wenn dieses keine Verbindung zu einem WLAN oder Mobilfunknetz herstellen kann

Apple Books-Leseziele, damit Lesen zur täglichen Gewohnheit wird

Unterstützung für Anhänge zu Ereignissen in der App „Kalender“

App „Home“ mit verbesserter Steuerung für HomeKit-Geräte in einer kombinierten Darstellung für Geräte mit mehreren Diensten

Zoomen durch Auf- und Zuziehen erlaubt höhere Präzision bei der Bearbeitung von Sprachmemos

*Die Tests wurden von Apple im Mai 2019 mit dem iPhone XS unter normaler Spitzenlast und dem iPad Pro 11" (1. Generation) mit iOS 12.3 sowie mit Vorabversionen von iPadOS und iOS 13 durchgeführt. Verwendet wurden Drittanbieter-Apps, die in einer Prototyp-Serverumgebung des App Store in ein neues Paketformat gebracht wurden; die kleinere Download-Größe für App-Updates basiert auf Mittelwerten aus einer Sammlung der am häufigsten aktualisierten Apps. Die Leistung kann je nach Konfiguration, Inhalten, Batteriezustand, Nutzung, Softwareversionen und anderen Faktoren variieren.

**Die Tests wurden von Apple im Mai 2019 mit dem iPhone X und iPhone XS Max unter normaler Spitzenlast und dem iPad Pro (11") mit iOS 12.3 sowie mit Vorabversionen von iPadOS und iOS 13 durchgeführt, wobei der Ruhezustand des Geräts mit der seitlichen oder oberen Taste beendet wurde. Die Leistung kann je nach Konfiguration, Inhalten, Batteriezustand, Nutzung und anderen Faktoren variieren.

Einige Funktionen sind möglicherweise nicht in allen Regionen oder auf allen Apple-Geräten verfügbar. Weitere Informationen zu den Sicherheitsaspekten von Apple-Softwareupdates findest du unter:

