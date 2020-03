Craig Federighi stellt das neue iPad Pro vor: Deshalb ist der Cursor rund!

Gerne hätten wir mehr als nur eine einfache Pressemitteilungen zum neuen iPad Pro und dem neuen MacBook Air gesehen. Die aktuelle Situation lässt jedoch keine Veranstaltungen zu, sodass Apple den alternativen Weg der Produktneuvorstellung via Pressemitteilung ging – den hatte man ja bereits 2019 erprobt. Doch anders als noch im vergangenen Jahr nahm sich Apples Software-Chef Craig Federighi kurz im Apple Park Zeit, um ein Video (via The Verge) zum neuen iPad Pro aufzunehmen und die neuen Funktionen zu demonstrieren – so, wie es „Hair Force One“ sonst auf der großen Bühne macht. Federighi legt den Fokus auf die neue Software in Form von iPadOS 13.4, das bekanntlich die Trackpad-Unterstützung bringt.

iPadOS 13.4.: Deshalb ist der Zeiger rund

Federighi erklärt dabei auch, weshalb man sich bei Apple für einen runden Cursor anstatt eines klassichen Mauszeigers entschieden hat. Ihm zufolge ist er einem Finger deutlich ähnlicher und fügt sich daher natürlich in die auf Touch-Eingabven optimierte Oberfläche des mobilen Betriebssystems ein.

Gleichzeitig ermöglicht man durch den Cursor eine höhere Präzision bei der Textverarbeitung und erlaubt auch das „Drag and Drop“ von Bildern, Sätzen oder Abschnitten. Außerdem braucht man nur den Cursor auf das Batterie-Symbol bewegen und zu klicken, um das Kontrollzentrum aufzurufen. Besonderes Augenmerk legte Apple zudem auf Multi-Touch-Gesten, um mit dem Trackpad schnell Apps zu wechseln oder sich alle Apps anzeigen zu lassen.

Allerdings müssen sich Nutzer noch bis zum 24. März gedulden. An diesem Tag möchte Apple iPadOS 13.4 für alle Nutzer freigeben und das Trackpad-Feature auf allen unterstützten iPad-Modellen aktivieren. Als Golden Master ist iPadOS 13.4 indes bereits für Betatester verfügbar.

Mehr zu diesen Themen: