(Bild: Apple)

Näher am PC als jemals zuvor

Jeffrey van Camp testete für Wired das iPad Pro in der 2018er Ausführung. Die Geräte seien schon so rechenstark wie ein PC. Das ist zwar das Marketing von Apple, die Leistung ist aber auch in Benchmarks belegt. Apps, die die Rechenleistung tatsächlich ausnutzen, verwenden Endanwender kaum, es sei denn, sie spielen vielleicht Fortnite oder nutzen Photoshop oder versuchen sich am Videoschnitt. Doch van Camp konnte das Gerät mit keiner seiner Apps im Test ins Schwitzen bringen.

Er vergibt 8 von 10 Punkten. Denn leider gäbe es nur einen USB-C-Anschluss und außerdem müssten Softwarehersteller erst noch das Potenzial des Geräts entdecken. Es ist das beste Tablet am Markt, es könnte darüber hinaus aber auch der beste PC sein, wenn denn die App-Entwickler es dazu machen.