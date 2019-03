(Bild: Motiv: CC0, Screenshot: Caschys Blog, Montage: Mac Life)

Caschy mit dem iPad mini 5 zufrieden

Der Blogger Carsten, den viele besser als Caschy kennen, durfte sich das neue iPad mini mit Pencil-Support bereits ansehen. Für Carsten fühlt sich das Gerät neu und doch vertraut an. Touch ID ist nach wie vor enthalten, die Gesichtserkennung Face ID bleibt also den Pro-Modellen vorbehalten. Auch das Design des Geräts entspricht noch in etwa demjenigen des Vorgängers. Es hat breitere Displayränder. Kein Kritikpunkt von Caschy, nur eine Anmerkung.

Nutzer die altes Zubehör haben, wie zum Beispiel Kamera-Linsenaufsätze, müssen schauen, ob diese noch kompatibel sind. Denn Apple hat die Position der rückseitigen Kamera verändert.

Positiv merkt er an, dass die Qualität des Displays (noch) besser geworden ist. Dafür nutzt Apple nun aber ein laminiertes True-Tone-Retina-Display mit einer Auflösung von 2048 x 1536 Pixeln.

Die Kombination aus sehr portablem Tablet mit Pencil-Unterstützung begrüßt Caschy ausdrücklich. Die Erfahrung damit ist allerdings nicht anders als man sie schon von früheren iPad-Pro-Modellen kennt.

Fazit von Carsten (Caschys Blog)