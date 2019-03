Zugegeben, wenn Sie das Netz danach durchsuchen, finden Sie nicht so viele Hinweise auf passende Beiträge. Wir auch nicht. Apple hat einerseits die Geräte mit wenig Tamtam vorgestellt und andererseits aber auch dafür gesorgt, dass das Medienecho gerade groß genug ausfällt, dass das Special-Event am Montag nicht überlagert wird. Das Mini mit Pencil-Support bekam etwas mehr öffentliche Aufmerksamkeit.

Redakteur Chris Velazco von den Kollegen von Engadget durfte das neue iPad Air der dritten Generation mit Pencil-Support bereits ausprobieren. Er erinnert uns in seiner Einleitung daran, dass vor einigen Jahren das iPad Air noch dasjenige Modell war, zu dem man griff, ohne nachzudenken. Es bot nämlich das beste Preis-Leistungsverhältnis. Aber ist das heute immer noch so?

Es sieht dem Vorgänger ähnlich. Doch es bietet genügend „Neues“. So zum Beispiel ein neues True-Tone-Retina-Display und es unterstützt den Apple Pencil der ersten Generation. Nicht umsonst kommt das Gerät auch in einem neuen Chassis daher, nämlich dasjenige der ersten iPad-Pro-Modelle. Und wegen dem Stylus-Support und der Leistungsfähigkeit findet Velazco, hätte Apple das Gerät anders nennen sollen. Er schlägt iPad XR vor, um zu kennzeichnen, dass das Gerät teilweise Pro-Features bietet, aber sich eben an Nutzer richtet, die nicht ganz so viel Geld ausgeben möchten.

Ein Pro-Feature, dass das neue iPad Air auf dem Mini-Tablet voraus hat ist der „Smart Connector“. Daran können Sie zum Beispiel Apples Tastatur-Cover anschließen. So dient Ihnen das Gerät für deutlich produktivere Aufgaben.

Fazit von Chris Velazco (Engadget)

At the very least, though, the iPad Air manages to feel just Pro enough that it's a viable choice for the creatives and productive types who'd find the standard iPad and the mini too limiting.

That really shouldn't come as much of a surprise; apart from the lack of a ProMotion display, everything about the Air would've been considered Pro not too long ago. And when you consider this thing offers a bigger screen, better performance, a cleaner design and more flexibility than the standard model for not much more money, it's not hard to imagine tablet shoppers embracing the Air. We'll need to spend more time with the new Air before we draw any final conclusions, but for now, I just can't shake the feeling that this might be the right iPad for most people.