iOS 15.4 Beta 3 fragt nach den Notrufkontakten

iOS 15.4 geht mit großen Schritten seiner Vollendung entgegen. Die dritte Beta ist da. Und die bietet eine neue Funktion: Nach der Installation von iOS 15.4 Beta 3 werden Benutzer:innen auffordert, ihre Notfall-SOS-Einstellungen zu überprüfen. Dies passiert offenbar nur, wenn die Benutzer:innen die Funktion bislang nicht nutzten. Wenn die Notfallkontaktfunktion ausgelöst wird, sendet das Smartphone eine Nachricht an die von Dir ausgewählten Personen mit dem aktuellen Standort.

Apple integriert in iOS 15.4 außerdem eine neue Schnittstelle in der Health-App, die das Speichern des Impfstatus in der App und im Wallet erlaubt. Eine zusätzliche App wie die Corona-Warn-App oder CovPass ist dann überflüssig. Zudem ist bei Apple der Impfnachweis auch vom Sperrbildschirm aus abrufbar. Die Wallet-Karte beinhaltet neben dem Namen, den Impfstoff, die Zahl der Impfdosen und das Impfdatum. Außerdem wird der zugehörigen QR-Code für Scans eingeblendet.

Mit „Tap to Pay on iPhone“ können kleine Geschäfte einfach und sicher Zahlungen am iPhone abwickeln, ohne das zusätzliche Hardware wie ein Karten-Terminal notwendig ist. Laut Apple funktioniert das Feature mit digitalen Wallets, Apple Pay sowie kontaktlosen Kredit- und Debitkarten.

Zudem unterstützt iOS 15.4 das Freischalten des iPhone per Face ID auch wenn du eine Maske trägst und keine Apple Watch trägst.

Die Beta-Version von iOS 15.4 steht Entwickler:innen und Nutzer:innen der öffentlichen Beta-Version zur Verfügung.

Wann iOS 15.4 allen Nutzer:innen bereitsteht, verriet Apple bislang noch nicht.

