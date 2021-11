So erweiterst du Apples MagSafe-Wallet um eine Suchfunktion

In 2020 überraschte Apple mit der Einführung von MagSafe im iPhone 12 und iPhone 12 Pro. Seither lässt sich magnetisches Zubehör einfach an die Rückseite der neueren Modelle anbringen. Schon damals veröffentlichte Apple ein MagSafe-Wallet für bis zu drei Karten in Kreditkartengröße. Damals geriet das kleine Accessoire in die Kritik, da Apple versäumte, eine Suchfunktion zu integrieren. Die zweite Generation löst das Problem und bringt das Wallet in die „Wo ist?“-App. Einen optischen Unterschied gibt es jedoch nicht.

MagSafe-Wallet suchen und wiederfinden – so klappt's

„Verlierst du Apples MagSafe Wallet nicht schnell, wenn du dir das iPhone in die Tasche schiebst?“ Diese Aussage hörten wir im vergangenen Jahr nicht selten. Wir mussten zugeben, dass der Verlust – wenn er eintritt – meist endgültig war, da es keine Möglichkeit gab, das Wallet mit dem iPhone zu suchen oder seine ungefähre Position einzusehen. Die aktualisierte Version lässt sich glücklicherweise in das „Wo ist?“-Netzwerk integrieren.

Platziere dazu das Wallet auf der Rückseite deines iPhone 12 (mini), iPhone 12 Pro (Max), iPhone 13 (mini) oder iPhone 13 Pro (Max). Beim erstmaligen Verbinden erscheint ein Pop-up, das dir dein Wallet in einer 3D-Animation zeigt. Folge der Bildschirmschirmanleitung, um es mit dem „Wo ist?“-Netzwerk zu verbinden. Abschließend tippst du nicht wie gewohnt auf „Fertig“, sondern wählst stattdessen „In Wo ist? anzeigen“ aus. Unter Mitteilungen kannst du nun auswählen, ob du bei Abnahme benachrichtigt werden willst oder nicht. Laut Apple erfolgt die Mitteilung eine Minute nachdem das Wallet vom iPhone getrennt ist. Nimmst du also schnell eine Karte aus dem Fach, wird die Benachrichtigung nicht erscheinen.

Nutzt du Apples MagSafe-Wallet oder hast du eine günstigere Alternative? Lass es uns in den Kommentaren wissen.