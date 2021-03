Keine Chance für Stalker: So macht Apple die AirTags vor ungewollten Verfolgern sicher

Anfang 2019 kam das Gerücht auf, dass Apple an einem Objekttracker arbeitet und dazu die „iPhone-Suche“-App vollständig überarbeitet. Während die Anwendung mit der Freunde-App noch 2019 zu „Wo ist?“ verschmolz, tauchten immer wieder kleine Hinweise zu dem Tracker auf. In einem offiziellen Apple-Video tauchte kurzzeitig sogar die Bezeichnung „AirTags“ auf. Auch ohne Vorstellung bereitet sich Apple weiter auf die Einführung vor. Mit iOS 14.5 könnte man nun das letzte wichtige Puzzleteil setzen.

iOS 14.5 bringt neue Funktionen in „Wo ist?“-App

Schon vor einigen Wochen tauchte unter iOS 14.4 ein neuer Reiter in „Wo ist?“ auf, der sich damals nur mithilfe von Safari aufrufen ließ. In der neusten Beta zu iOS 14.5 ist das Menü sogar schon standardmäßig sichtbar und lässt dich „Objekte hinzufügen“ oder ein „Gefundenes Objekt identifizieren“. Einen passenden Objekttracker gibt es übrigens noch nicht. Daher besteht die Möglichkeit, dass Apple in Kürze eine Ankündigung machen könnte. Leaks zu scheinbar offiziellen Zubehör gab es in der Vergangenheit ebenfalls schon zu Genüge, sodass die Veröffentlichung mit großen Schritten näher rückt.

iOS 14.5 verhindert Stalking per AirTags

Man führte in der „Wo ist?“-App nicht nur einen neuen Menüpunkt ein, sondern erweiterte zusätzlich die Einstellungen. Im Tab „Ich“ findest du die neue Option „Objektsicherheitsfunktion“. Diese sollte nicht deaktiviert werden. Sie sorgt dafür, dass dir niemand ein AirTag oder anderen kompatiblen Tracker unterjubeln kann. Sie weist dich nämlich darauf hin, wenn sich ein unbekanntes Objekt mit dir bewegt. Beispielsweise könnte dir ein Stalker einen Tracker in die Tasche stecken oder Ähnliches. Erkennt die App das Gerät, wirst du sofort darauf aufmerksam gemacht. Dazu heißt es:

„Objektsicherheitsfunktionen deaktivieren? Der Eigentümer eines unbekannten Objekts kann deinen Standort sehen und du wirst keine weiteren Mitteilungen erhalten, wenn sich ein unbekanntes Objekt mit dir bewegt.“

Könnt ihr die Ankündigung der AirTags nicht mehr erwarten? Was glaubt ihr, wie viel sie kosten werden? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.