iOS 14.3: Dritte Beta verfügbar

Apple hat iOS 14.3 und iPadOS 14.3 jeweils in der dritten Beta veröffentlicht und an Entwickler zu Testzwecken verteilt. Die zweite Beta kam vor zwei Wochen.

Wichtigste Neuerung ist ganz klar ProRaw für das iPhone 12 Pro und das iPhone 12 Pro Max. Mit diesen Rohdaten können Bilder wesentlich besser bearbeitet werden als mit komprimierten JPEGs. So können Farbkorrekturen, Rauschreduktionen und vieles mehr qualitativ hochwertiger durchgeführt werden.

Die Funktion Apple ProRaw wird es nur beim iPhone 12 Pro und iPhone 12 Pro Max geben, obwohl vermutlich auch das iPhone 12 und das iPhone 12 mini dazu in der Lage wären. Wer ProRaw nutzen will, schaltet die Funktion in den Kamera-Einstellungen unter „Formate“ frei. Einen Nachteil gibt es: Die Dateien beanspruchen wesentlich mehr Platz als JPEGs - das Verhältnis liegt bei ungefähr 10:1.

Auch in der Wetter- und in der Health-App gibt es Verbesserungen. So wird eine Rubrik zur Verbesserung der Luftqualität eingeführt und Health bekommt eine Kardiolevel-Funktion, in der die Leistungsfähigkeit deines Kreislaufs festgestellt werden soll.

Safari kann nun außer Google, Bing, Yahoo und DuckDuckGo nun auch die umweltfreundliche Suchmaschine Ecosia nutzen. Anwender können in den Einstellungen ihre präferierte Suchmaschine auf dem iPhone oder iPad festlegen.

In der Home-App gibt es nun auch Benachrichtigungen, wenn es Updates für die Geräte im Smart Home gibt. Das war bisher nur in den Hersteller-Apps der Fall, die auch die Updates übernahmen.

Wer schon den DualSense-Controller der PlayStation 5 oder den Luna-Controller für Amazons Gamestreamingdienst besitzt, kann sie nun auch mit dem iPhone oder iPad nutzen.

Spielst du die Betas auf deine Geräte auf oder wartest du auf die finalen Versionen des Betriebssystems?