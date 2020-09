iOS 14.0.1 ist da: Dieses ärgerliche Problem ist gelöst

Die am 16. September veröffentlichten Betriebssysteme liefen trotz der relativ kurzen Betaphase äußerst stabil und zuverlässig. Sogar bei älteren Geräten wie dem iPhone 6s konnte man keinerlei Leistungseinbußen feststellen. Dennoch haben sich diverse Fehler eingeschlichen, die einige der neuen Funktionen beeinflussen. Mit iOS 14.0.1 und Co. will man diese nun beheben.

Das ist neu in iOS 14.0.1

Apple schafft endlich Abhilfe gegen einen nervigen Fehler. Mit iOS 14 führte man die Möglichkeit ein, dass man Mail sowie Safari durch Drittanbieter Apps wie Gmail oder Google Chrome als Standard-Apps ersetzen kann. Allerdings hat das Betriebssystem ein Problem mit einem Neustart, sodass die Einstellungen stets wieder zurückgesetzt wurden. Dies soll mit dem jüngsten Update der Vergangenheit angehören.

Für Nutzer des iPhone 7 und iPhone 7 Plus hat man hingegen den Bug behoben, der eine Kameravorschau in manchen Fällen verhinderte. Ähnlich geht man auch dem Fehler an den Kragen, der eine Verbindung zu WLAN-Netzwerken unmöglich machte und dadurch Nutzer auf Trab hielt.

Während zu iOS 14.0.1 immerhin einige wenige Informationen bezüglich der behobenen Fehler bekannt sind, sieht es bei iPadOS 14.0.1, tvOS 14.0.1 und watchOS 7.0.1 anders aus. iPadOS soll in jedoch in groben Zügen dieselben Fehler wie iOS 14.0.1 beheben, während das Update für die Apple Watch ein Problem mit automatisch aus der Wallet-App entfernten Kreditkarten lösen soll. Über tvOS 14.0.1 ist hingegen gar nichts bekannt.

Unklar ist hingegen auch, ob Apple in diesem Jahr iOS 14.1 veröffentlichen wird, da man Entwicklern bereits iOS 14.2 zum Testen gab und damit die übliche Reihenfolge überspringt. Das neue Betriebssystem soll dann diverse Verbesserung in der Wiedergabesteuerung auf dem Home-Bildschirm einführen und auch das AirPlay-Menü überarbeiten.