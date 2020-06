iOS 14: So könnte Apple die Podcasts-App grundlegend überarbeiten

Erst kürzlich stellten wir eine Wunschliste für iOS 14 zusammen und einer der Punkte betraf auch die Podcasts-App. Eventuell wird unser Ruf nach Neuerungen tatsächlich erhört. Wie die Website 9to5Mac exklusiv erfahren haben will, soll Apple die App in iOS 14 vollständig überarbeiten und viele neue Funktionen mit sich bringen.

Podcasts: Inhalte besser finden

Laut der Seite könnte Apple das Design an die Musik-App sowie die anderen Anwendungen anpassen und den Reiter „Für dich“ einführen. Damit will man dir persönliche Vorschläge machen und helfen für dich interessante Inhalte zu finden. Damit will man Spotify wieder mehr Konkurrenz machen. Teile des neuen Nutzerprofils sollen dann auch deine Freunde sehen können, um beispielsweise zu schauen, was du hörst.

Mehr Ordnung bei den Inhalten

Außerdem könnte die neue App eine weitere Funktion erhalten, damit die Podcaster zukünftig Bonus-Episoden einstellen können, die dann zwar im selben Sendungsverlauf zu finden, aber separat angezeigt werden. Dies soll den Extras bei iTunes-Filmen ähneln.

Apple-Podcasts in Planung

Daneben könnte Apple einige Original-Podcasts vorstellen, die exklusiv auf der Plattform angeboten werden. Dazu soll das Unternehmen mehrere Millionen US-Dollar investiert haben. Zu den Inhalten ist aktuell noch nichts bekannt, aber es ist anzunehmen, dass Apple auch rund um seine „Apple TV+“-Serien Podcasts mit Hintergrundinformationen anbietet oder andere Bereiche wie Tipps und Tricks für eigene Produkte anbietet.

Während wir auf die offizielle Vorstellung von iOS 14 am 22. Juni warten, fragen wir uns, ob Apple vielleicht sogar In-App-Käufe für die Bonus-Inhalte einführen könnte. Was haltet ihr von der Idee für Bonus-Inhalte zu bezahlen, um die Podcaster zu unterstützen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

