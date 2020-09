iOS 14: Google Chrome wird zum Standard-Browser auf dem iPhone

Es war vermutlich kein leichter Schritt für Apple. Lange forderten Nutzer bereits mehr Freiheit im Bezug auf die Apps. Nicht jeder möchte den vorinstallierten Kalender, die Mail-App oder Safari verwenden. Mit iOS 14 kündigte man daher beiläufig an, dass man zumindest im Bezug auf Mail sowie Safari bald auch Drittanbieter-Apps als Standard-Anwendung einstellen kann. Auch in der achten Beta war noch unklar, wie das funktionieren sollte, da Apple keine offensichtliche Option dafür integriert.

Google Chrome als erster möglicher Standard-Browser

Nur wenige Stunden nach der achten Beta zu iOS 14 veröffentlichte Google eine Aktualisierung für Google Chrome. Während man von einem verbesserten Passwortmanager und kleinen Designänderungen im Versionsverlauf berichtet, schlich sich auch die Möglichkeit ein, den Browser als neuen Standard-Browser unter iOS und iPadOS 14 zu verwenden.

Betatester aufgepasst: Google Chrome als Webbrowser

Nach dem neuesten Update auf Version 85.0.4183.109 kannst du auch Google Chrome anstatt Safari verwenden. Konkret landest du beim Anklicken von Weblinks in Mail oder anderen Apps nicht mehr in Apples Browser Safari, sondern die Seite wird direkt in Google Chrome aufgerufen. Um den neuen Standard-Browser einzustellen, öffnest du dazu „Einstellungen > Chrome > Standard-Browser-App“ und wählst die Option „Chrome“ aus. Weitere Browser wie Firefox oder Opera sollen später folgen.

Alle Nutzer, die noch keine Beta zu iOS 14 oder iPadOS 14 auf ihren Geräten installiert haben, müssen sich wohl noch etwas gedulden. Bislang kündigte Apple noch kein Datum für eine Veröffentlichung an. Es ist jedoch davon auszugehen, dass das Unternehmen eine entsprechende Ankündigung am 15. September im Rahmen des Events „Time Flies“ vornimmt und die neuen Betriebssysteme vor Monatsende verfügbar sind.