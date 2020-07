iOS 14: Bekannte Beta-Probleme selbst beheben

Seit Wochen stehen Betas zu den neuen Betriebssystemen von Apple bereit, die ab Herbst für alle Nutzer verfügbar sein sollen. Typischerweise vergeht kaum eine Betaphase ohne größere Probleme. Entsprechend erstaunlich ist daher die gute Performance sowie Stabilität der Vorabversionen für Entwickler. Je nach Nutzung kann es dennoch zu Problemen kommen. Wir möchten dir Lösungsansätze zu den bekanntesten Ärgernissen liefern.

Verkürzte Akkulaufzeiten

Nachdem Apple 2019 während der iOS-13-Beta noch mit starken Problemen im Bezug auf die Akkulaufzeit zu kämpfen hatte, scheinen diese in iOS 14 weniger vorhanden zu sein. Dennoch kommt man damit nicht gänzlich an eine finale Version heran und Fehler können jederzeit auftreten. Um das Problem vorzubeugen, empfehlen wir dir regelmäßige Neustarts. Alle zwei bis drei Tage wäre dies angemessen, um den Speicher zu erneuern und mögliche Probleme zu beheben.

App-Abstürze und mehr

Entwickler erhalten stets vorab Zugriff auf neue Versionen. Damit soll sichergestellt werden, dass die Anwendungen auch mit der neuen Software funktionieren. Während dies bei den kleineren Updates meist nur minimale Anpassungen sind, kann es beim großen Versionssprung anders sein, da Apple im Hintergrund deutlich mehr verändert. Aus diesem Grund machen dann beispielsweise Finanz-Apps größere Probleme.

Sollte sich eine App nicht wie gewohnt funktionieren, dann hast du mehrere Möglichkeiten. Du kannst auf ein Update warten oder versuchen, ob ein Neustart des Geräts oder der App hilft. Alternativ dazu kannst du dich auch per E-Mail an den App-Entwickler wenden und dein Problem schildern, damit er dieses behebt.

Verbindungsprobleme: WLAN und Bluetooth

In iOS 13 stellte Apple viel bei der Funktionsweise und Bedienung der Bluetooth- und WLAN-Optionen um und führte damit eine Vielzahl an Neuerungen ein. In iOS 14 gibt es deutlich weniger Änderungen als Erweiterungen bekannter Features. Aus diesem Grund sind grundsätzlich auch weniger Fehler zu erwarten. Um jedoch mögliche Probleme zu beheben, hast du mehrere Optionen. Oft reicht es, wenn du dein Gerät kurz in den Flugmodus versetzt oder einen Neustart durchführst. Alternativ kannst du aber auch in „Einstellungen > Allgemein > Zurücksetzen“ deine Netzwerkeinstellungen auf Werkseinstellungen zurücksetzen.

Systemabstürze

Ein weiteres verbreitetes Problem sind Systemabstürze. Diese kommen zwar selten vor, aber erinnern daran, dass man eine Beta verwendet und diese keineswegs mit einer offiziellen Version gleichsetzen sollte. Ein Absturz kann als Hilferuf des Systems gedeutet werden, der es wieder befreit. Dagegen kannst du nichts machen, da ein Neustart oft auch die Lösung für andere Probleme ist. In diesem Fall kannst du nur auf die nächste Beta oder die finale Version warten und hoffen, dass Apple den verantwortlichen Fehler behoben hat.

Allgemein raten wir ohnehin, dass man eine Beta nur auf Geräten installiert, die man nicht im Alltag verwendet, um Probleme vorzubeugen. Stattdessen sollte man dafür beispielsweise ältere Geräte nutzen.