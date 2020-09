iOS 14: Wie ändere ich App-Icons auf dem Home-Bildschirm?

Ob Apple bei der Vorstellung von iOS 14 daran gedacht hat, dass man auch die versteckten Funktionen des Betriebssystems nutzen wird, um den Home-Bildschirm umfangreich anzupassen? Vielleicht. Aber das Ausmaß dürfte dennoch eine große Überraschung gewesen sein. In iOS 14 lässt sich das Betriebssystem zu großen Teilen anpassen und das auf besondere Weise. Neben den Widgets lassen sich nämlich auch die App-Icons mit einem kleinen Trick anpassen, sodass du mit den Widgets, den Hintergründen und auch den Icons deinen persönlichen Home-Bildschirm kreieren kannst.

iOS 14: So änderst du App-Icons auf dem Home-Bildschirm

Offiziell erlaubt Apple das Austauschen von App-Icons nicht. Daher muss man einen kleinen Umweg über die Kurzbefehle-App gehen. Doch der Reihe nach...

Schritt 1: Bevor du starten, solltest du aus dem Internet ein App-Icon herunterladen. Dazu stehen dir kostenlose Websites wie Freepik oder Icons8 mit zahlreichen Symbolen bereit. Herunterladen brauchst du die Fotos jedoch nicht auf traditionelle Art. Stattdessen halt den Finger einfach auf eine Grafik gedrückt, bis ein Kontextmenü erscheint und du „Zu Fotos hinzufügen“ auswählen kannst. Wiederhole den Schritt für weitere Apps oder kaufe dir ein Icon-Set.

Schritt 2: Nachdem du nun die App-Icons auf deinem iPhone hast, öffnest du die Kurzbefehle-App, die seit iOS 13 vorinstalliert ist, und tippe in der Navigationsleiste auf „Meine Kurzbefehle“ und wähle dann „Alle Kurzbefehle“ aus. Tippe nun oben rechts auf das „+“.

Schritt 3: Tippe auf „Aktion hinzufügen“ und gib in den Suchleiste „App öffnen“ ein, um den Shortcut auszuwählen.

Schritt 4: Nachdem das Skript hinzugefügt ist, tippst du auf „Auswählen“ und wählst du App aus, für die du ein neues Symbol festlegen möchtest.

Schritt 5: Tippe nun auf das Symbol mit den drei Punkten und gibt einen Namen für den Kurzbefehl ein, bevor du auf „Zum Home-Bildschirm“ tippst.

Schritt 6: Unter der Überschrift „Namen und Symbol für Home-Bildschirm“ tippst du nun auf das Icon und wählst „Foto auswählen“ oder „Datei auswählen“ aus – abhängig vom Speicherort des Icons.

Schritt 7: Wähle das Icon aus deiner Galerie aus und füge es hinzu. Dabei kannst du es auch nochmals anpassen.

Schritt 8: Tipp anschließend auf „Hinzufügen“ und dann noch auf „Fertig“, bevor du zum Home-Bildschirm zurückkehrst.

Schritt 9: Verschiebe nun das Icon auf die gewünschte Position, indem du dein Finger darauf gedrückt hältst, bis es zu wackeln beginnt. Ziehe es nun beliebig umher.

Schritt 10: Verschiebe die ursprüngliche App vom Home-Bildschirm in die App-Mediathek, in dem du den Finger darauf gedrückt hältst und dann „App entfernen > In App-Mediathek bewegen“ auswählst.

Schritt 11: Wiederhole den Prozess für weitere Apps.

Beachte dabei jedoch, dass der Umweg einen kleinen Nachteil bietet. ​Die individuellen App-Icons zeigen dir keine Kennzeichen an, sodass du stärker auf Mitteilungen achten musst, um den Überblick zu behalten.

Wirst du deinen Home-Bildschirm anpassen oder lässt dich das Ganze völlig kalt? Lass es uns wissen.