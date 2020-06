Um in der Sprache unsers Vizekanzlers zu sprechen: Die „Bazooka“ hat Apple für iOS 14 nicht bemüht, vielmehr gibt es einen bunten Strauß an Neuerungen. Tatsächlich wirkt auf den ersten Blick hin bei iOS 14 vieles anders. Kein Wunder, denn Apple spendiert dem iPhone und iPod touch mit der neuen Systemversionen nicht nur das jährlich neue Standard-Wallpaper, sondern eine Generalüberholung des Home-Bildschirms und damit die wohl größte Änderung in Bezug auf die Optik seit iOS 7.

Home sweet Home

Der neue Home-Bildschirm will eine höhere Informationsdichte mit einem schnelleren Zugang zu gewünschten Informationen und Apps verbinden. Eine wahlweise zur Verfügung stehende Listen-Ansicht zeigt nicht nur die zuletzt hinzugefügten Apps, sondern auch Apps mit offenen Benachrichtigungen. Außerdem schlägt das iPhone durch schlaue Algorithmen in der neuen Ansicht die App vor, die du in der aktuellen Situation vermutli...