iOS 13.4 und iPadOS 13.4 sind da - als Beta

Apple hat Entwicklern die erste Beta von iOS 13.4 und iPadOS 13.4 bereit erstellt. Die neuen Betriebssysteme bieten zahlreiche neue Funktionen: Wer über die App Stores Anwendungen verkauft, kann nun beispielsweise Mac- und iOS-Version in einen einzigen Kauf anbieten. Das könnte Entwicklern mehr Umsätze bringen.

Außerdem hat Apple in iOS 13.4 eine Funktion eingebunden, die erst einmal nur wenigen Nutzern etwas bringen wird. Mit dem neuen Betriebssystem können NFC-basierte Autoschlüssel mit anderen Nutzern geteilt werden. Die gibt es jedoch bisher nur bei ganze wenigen Fahrzeugen.

iOS 13.4 hat außerdem in iCloud-Drive das Teilen von Ordnern möglich gemacht. Unter iPadOS hat Apple als weitere Neuerung zusätzliche Tastenkürzel für die Fotos-App eingebaut.

Als weitere Neuerung gibt es neun neue Memoji-Sticker zur individualisierten Kommunikation über iMessage. Die Mail-App hat Apple in iOS mit einer neuen Toolbar versehen, die weitaus mehr Möglichkeiten bietet als das bisherige Design. Zu den Funktionen, die direkt bei jeder geöffneten Mail ausgewählt werden können, gehören Löschen, Verschieben, Antworten und Markieren.

Wie üblich dürfte nach kurzer Zeit auch die erste öffentliche Beta-Version von iOS 13.4 und iPadOS 13.4 erscheinen. Meist geschieht dies einen Tag nach der Freigabe der Entwickler-Beta.

Außerdem hat Apple die Entwickler-Beta von watchOS 6.2, tvOS 13.4 und macOS Catalina 10.15.4 freigegeben. In watchOS und in Catalina ist ebenfalls die Funktion hinzugekommen, iOS- und MacOS-Apps gleichzeitig kaufen zu können, wenn der Entwickler das will.



