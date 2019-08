13.08.2019 - 11:22 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



13.08.2019 - 11:22 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

In den Anfangsjahren der Smartphones gab es regelrecht einen Wettlauf um die Kamera mit den meisten Megapixeln. Bei etwa 12 Megapixeln stoppte dies dann und die Unternehmen konzentrieren sich auf die Qualität und technische Tricks, um Spiegelreflexkameras zu imitieren. Daneben wurde auch die Low-Light-Erfahrung immer wichtiger. Nun könnte es allerdings wieder um die Auflösung gehen. Samsung stellte nämlich einen Kamerasensor mit satten 108 Megapixeln vor.

Wie die Website TechSpot berichtete, gab das chinesische Unternehmen Xiaomi schon in der letzten Woche eine kleine Vorschau auf ein neues Smartphone, das mit Samsungs „Isocell Bright HMX“-Kamerasensor ausgestattet sein soll. Dabei handelt es sich um die neueste Entwicklung aus Südkorea, die mit stolzen 108 Megapixeln. Natürlich sind Megapixel nicht alles, aber beeindruckend ist es dennoch.

Nach aktuellem Stand muss sich die tatsächliche Qualität jedoch noch beweisen. Schon im letzten Jahr stellte Samsung einen ersten „Isocell Bright“-Sensor vor. Dieser sollte eine Auflösung von 64 Megapixeln haben, wurde aber bislang in keinem Smartphone verbaut.

6K-Videos und mehr

Der Fotografie-Website PetaPixel zufolge soll der neue Sensor vier benachbarte Pixel zu einem großen Pixel zusammenfassen und Bilder mit 27 Megapixeln normal und in Low Light aufnehmen können. Allerdings ist es genauso gut möglich, dass Aufnahmen in guten Lichtverhältnissen mit den vollen 108 Megapixeln gemacht werden können. Zudem soll der Kamerasensor in der Lage sein 6K-Videos mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde aufzunehmen. Auch der Xiaomi-Chef Lin Bin ist positiv von der engen Zusammenarbeit mit Samsung überrascht und sieht den Sensor als nächsten großen Schritt, da eine solche Auflösung bisher nur teuren Spiegelreflexkameras vorbehalten war.

Mit den neuen iPhone-Modellen am Horizont fragt man sich natürlich, was Apple in diesem Jahr gegen die Konkurrenz setzen kann. Während Apple noch in den ersten Jahren klar den Smartphone-Kameramarkt dominierte und eine treibende Innovationskraft war, haben andere Unternehmen wie Samsung, Huawei und Google nicht nur aufgeholt, sondern sind vor allem im Kamerabereich besser.

Anzeige