29.05.2019 - 19:27 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Am kommenden Montag ist es endlich soweit. Apple wird im Rahmen der WWDC die neuesten Versionen seiner Betriebssysteme vorstellen. Einmal mehr wird hier wohl der Fokus auf iOS liegen. Während iOS 13 wohl endlich einen Dark Mode mit sich bringen wird, erwarten wir aber auch weitere Neuerungen. Durch einen Leak bestätigte sich kürzlich, dass auch die App „Erinnerungen“ ein umfangreiches Update erhalten wird. Wir hätte da ein paar Wünsche...

Was wir schon über die neue Erinnerungen-App wissen

Mit iOS 13 wird „Erinnerungen“ ein völliges Redesign erhalten. Damit passt Apple die App endlich an das typische Design von iOS an. Dazu können Sie nun nicht nur Listen für Ihre Erinnerungen erstellen. Diese werden mit der neuen App auch automatisch in drei neue Kategorie einsortiert: Heute, Alle, Markiert. „Geplant“ ist schon jetzt vorhanden. Am iPad werden die Einteilungen links in einer Seitenleiste oberhalb Ihrer Listen angezeigt. Wie dies auf dem iPhone aussehen wird, ist aktuell noch unklar.

Was wir uns wünschen

Schon jetzt besitzt Apples To-Do-Anwendung zwei Funktionen, die wir gerne in der beliebten Things-App sehen möchten: Teilbare Listen und standortbasierte Erinnerungen. Umgekehrt kann Apple jedoch viel von der Drittanbieter-Anwendung lernen. Beispielsweise sollte Apple Nutzern die Möglichkeit geben, dass sie Aufgaben mit Schlagworten versehen können. Dadurch können ähnliche Aufgaben aus verschiedenen Listen schnell gefunden werden.

Zudem wären Zwischenüberschriften innerhalb der Listen eine nützliche Erweiterung, die für eine bessere Übersicht sorgt. Etwa könnte man so eine eigene Liste für den Urlaub erstellen, die sich etwa in eine Packliste, Liste für Aktivitäten und Vorbereitung unterteilt. Zusätzlich wäre es überaus nützlich, wenn man bereits in der Listenübersicht sehen könnte, wie weit die Liste bereits abgeschlossen ist. In Things wird dies durch einen sich langsam schließenden Kreis schlicht und einfach illustriert.

Als letzten Punkt wünschen wir uns eine weitere Kleinigkeit, die Things-Nutzern bekannt sein dürfte. In der App können Sie nämlich festlegen, welche Aufgaben im Kennzeichenzähler auf dem Homebildschirm angezeigt werden sollen. Hier gibt man Ihnen die Wahl zwischen „Keine“, „Fällige Aufgaben“, „Heute“ und „Heute + Eingang“. Die Auswahl zwischen „Fällige Aufgaben“ und den heute anstehende Aufgaben wäre durchaus praktisch.

Welche Wünsche haben Sie für die Erinnerungen-App unter iOS 13? Lassen Sie es uns auf Facebook oder in den Kommentaren wissen.

