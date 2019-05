28.05.2019 - 18:38 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



28.05.2019 - 18:38 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Die Erinnerungen-App wird endlich überarbeitet (Bild: 9to5Mac)

Am kommenden Montag wird Apple die jährliche Entwicklerkonferenz WWDC abhalten. Wie in den letzten Jahren wird das Unternehmen Journalisten und Entwickler die neuesten Versionen der Betriebssysteme für iPhone, iPad, Mac, Apple Watch und Apple TV präsentieren. Bereits in den letzten Wochen kamen zahlreiche Details zu iOS 13 ans Licht, die nun von vertrauenswürdigen Screenshots (via 9to5Mac) untermauert werden.

Bereits in den letzten Jahren hatte die Website 9to5Mac mit dem Entwickler Guilherme Rambo einen zuverlässigen Entwickler an Bord, der gute Kontakte zu Apple-Mitarbeitern unterhält. Diese bringen ihn in die glückliche Lage vorab Informationen zu neuen Produkten oder Softwareupdates zu erhalten. Schon vor wenigen Wochen berichtete er etwa von einer neuen App, die sowohl „iPhone-Suche“ als auch „Freunde“ ersetzen soll. Die neue Such-App soll zudem auch beim Auffinden anderer Geräte und Objekte helfen. Nun tauchte eine erstes App-Icon für die neue „Find my“-App auf.

„Find my“ wird die Apps „iPhone-Suche“ und „Freunde“ ersetzen (Bild: 9to5Mac)

So schick wirkt der Dark Mode von iOS 13

Daneben erhielt die Website auch erste Aufnahmen zum neuen Dark Mode, der systemweit eingeführt werden soll. Dieser wird sich voraussichtlich über das Kontrollzentrum per Schnellaktion de-/aktivieren lassen, wobei natürlich auch der Umweg über die Einstellungs-App möglich sein wird. Auch das Dock wird dann etwas dunkler erscheinen. Es ist auch anzunehmen, dass Apple neue Hintergründe für diesen Modus einführen wird, um ihn richtig in Szene zu setzen. Ein Blick in die schwarz gefärbte Musik-App macht bereits Lust auf mehr.

Der Dark Mode zeigt sich erstmals auf einem Screenshot (Bild: 9to5Mac)

Neuerungen bei den Screenshots und Erinnerungen

Die Screenshot-Funktion wird wohl auch ein kleines Update erhalten. Dies geht zumindest vom ersten Bild hervor. Dieses wirkt allgemein dunkler und geordneter. Anders als bisher wird die Bearbeiten-Ansicht nicht mehr völlig vom Umfeld abgekapselt, sondern die aktuelle Anwendung bleibt durch einen Unschärfeneffekt weiterhin eingeblendet. Zudem wurden die Werkzeuge deutlich vergrößert, sodass diese besser Erreichbar sind.

Ein komplettes Redesign scheint jedoch die App „Erinnerungen“ zu erhalten. Anstelle von einfachen Listen ist nun eine neue Ordnung zu erkennen. Aufgaben lassen sich in einer „Heute“- oder „Geplant“-Ansicht anzeigen, während sie sich auch markieren lassen, wenn sie besonders wichtig sind. Allgemein passt sich das neue Design deutlich besser in die Designsprache von iOS ein und vermittelt dadurch einen frischen Eindruck.

Nach diesen ersten Eindrücken sind wir natürlich noch mehr auf Montag gespannt. Dann wird Apple iOS 13 offiziell vorstellen und könnte an einigen Stellen mit interessanten Neuerungen überraschen.

Anzeige