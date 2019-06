05.06.2019 - 12:20 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



iOS 13 wurde am Montag von Apple offiziell vorgestellt und hat nun noch einen mehrmonatigen Weg bis zur Veröffentlichung vor sich. Auch wenn sich Apple viel Zeit bei der Vorstellung des neuen Betriebssystems nahm und dieses sogar für das iPad als Sonderversion auflegt, schaffte es das Unternehmen nicht alle Features vorzustellen. Viele davon sind aber durchaus praktisch und könnten Ihnen das Leben ab Herbst einfacher machen.

Quick Actions für alle Geräte

Mit iOS 13 scheint das Ende von 3D Touch unausweichlich zu sein. Bereits die erste Beta zeigt wie Haptic Touch einige der Funktionen übernehmen kann. Dies beinhaltet die Vorschau von E-Mails sowie die QuickActions auf dem Home-Bildschirm. Letztere werden damit auch auf dem iPhone SE, iPhone XR sowie den iPad-Modellen mit iPadOS verfügbar sein und damit Schnellzugriff auf nützliche Features bieten.

(Bild: Screenshots)

App-Updates im App Store

Gemeinsam mit iOS 13 wird Apples neue Spieldienst „Apple Arcade“ erwartet. Dieser wird allem Anschein nach direkt in den App Store mit einem eigenen Reiter integriert. Damit verdrängt man jedoch das Tab „Updates“. Diese wird Apple hinter Ihrem Profilbild verstecken. Dieser Schritt könnte dazu führen, dass Nutzer seltener nach App-Updates schauen. Die automatische Update-Funktion bringt Sie nämlich nicht immer sofort auf den neuesten App-Stand.

Intelligente Ladefunktion

„Um die Batterielebensdauer zu verlängern, lernt das iPhone, wie du es üblicherweise auflädst. So kann es bei einer Ladung von 80% mit dem Fertigladen warten, bis du das Gerät verwenden musst.“ So beschreibt Apple die neue Funktion „Optimiertes Laden der Batterie“. Konkret lernt das iPhone, wann Sie in der Regel aufstehen und lädt erst kurz zuvor die letzten 20 Prozent, um den Akku langlebiger zu machen.

(Bild: Screenshots)

WLAN-Auswahl im Kontrollzentrum

Im letzten Jahr überarbeitete Apple einmal mehr das Kontrollzentrum und gab Mobilfunk-, Bluetooth- und WLAN-Verbindungen ein separates Feld. In diesem Jahr ändert Apple das Design nicht, fügt aber neue Funktionen hinzu. Sie können nun durch langes Drücken des WLAN- oder Bluetooth-Buttons ein neues WLAN-Netzwerk oder Bluetooth-Gerät auswählen. Dies spart Ihnen den Umweg über die Einstellungen.

Hotspots automatisch betreten

Sollten Sie jedoch die WLAN-Einstellungen besuchen, dann werden Sie weiteren Neuerungen begegnen. Zuvor konnten Sie sich etwa nur auf neue Netzwerke hinweisen lassen. Ab iOS 13 können Sie wählen, ob Sie nur benachrichtigt oder direkt gefragt werden wollen. Zudem können Sie sich bald auch automatisch mit Hotspots verbinden lassen. Dies spart Zeit und Daten.

(Bild: Screenshots)

Datensparmodus

Alternativ zum Hotspot lassen sich in iOS 13 auch auf andere Art Daten sparen. Dazu integriert Apple nämlich einen speziellen Datensparmodus, der dabei helfen soll die Netzwerkdaten zu reduzieren. Was es damit genau auf sich hat, ist aktuell noch unklar. Eventuell schaffen die nächsten Monate mehr Klarheit.

Home-App: „AirPlay 2“-Lautsprecher in Automationen einbinden und mehr

Ungewöhnlich still war es auch um die Home-App. Diese bietet vor allem Detailverbesserungen und versteckt nun die verschiedenen Bridges im Einstellungsmenü der App. Besonders interessant ist jedoch die Tatsache, dass Sie ab sofort auch „AirPlay 2“-Lautsprecher in Automationen einbinden können. Verlassen Sie etwa das Haus, dann kann auch die Musikwiedergabe automatisch abgebrochen werden. Lassen Sie sich mit Musik wecken. Oder halten Sie die Audiowiedergabe automatisch an, wenn Sie Ihre Filmszene starten. Viele Möglichkeiten stehen Ihnen offen.

(Bild: Screenshots)

