18.03.2019 - 14:04 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



18.03.2019 - 14:04 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Seit vielen Jahren wird das iPhone 4 nicht mehr offiziell verkauft und findet sich lediglich noch auf eBay als Sammlerstück wieder. Für viele Nutzer war es eines der besten iPhone-Modelle und bestimmte lange Zeit die Designstrategie von Apple. Dennoch überrascht es da, wenn Apple auch nach mehr als acht Jahren noch eine interaktive Produktseite auf der offiziellen Website bereithält, die uns wieder in Erinnerungen schwelgen lässt.

Es wirkt fast schon nostalgisch wie Apple die Website zum iPhone 4 in Kanada weiter online hält – auch wenn es längst nicht mehr erhältlich ist. Das iPhone 4 war ein wichtiger Evolutionspunkt in der Geschichte der iPhones. Mit ihm führte Apple erstmals ein hochauflösendes Retina-Display ein, dass mittlerweile in nahezu allen Apple-Produkten zu finden ist. Gleichzeitig läutet das iPhone 4 das Kamerazeitalter richtig ein und beeindruckte mit einer Frontkamera, wodurch Apples Videochat FaceTime erst möglich wurde. Währenddessen könnte die Rückkamera Fotos mit bis zu 5 Megapixel schießen und Videos in HD aufnehmen sowie bearbeiten. Ebenso hielten Multitasking, iBooks sowie Ordner in iOS Einzug.

Lesetipp Apple Pay: Sparkassen & Volksbanken wollen noch 2019 starten Als Apple Pay im letzten Jahr für Deutschland angekündigt wurde, gab es viele Banken die begeistert den Start unterstützt haben. Daneben gab es... mehr

Wenn man sich durch die Website klickt, dürfte natürlich auch das Design auffallen. Heute wirkt es altbacken, war damals aber modern. Der Skeuomorphismus half den Nutzern unter anderen dabei, die Bedienung schneller zu erlernen, da durch realistisch wirkende Materialien eine gewisse Vertrautheit geschaffen wurde. Mit iOS 7 schaffte Apple die Stilrichtung jedoch ab und besann sich auf ein deutlich moderneres sowie minimalistischeres Design, das bis heute zahlreiche Detailverbesserungen erhielt.

Welche Erinnerungen verbinden Sie mit dem iPhone 4? Für viele Nutzer war es der Einstieg in die Smartphone-Welt und dürfte daher Platz im Herzen sicher haben.

Anzeige