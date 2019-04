12.04.2019 - 08:18 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



12.04.2019 - 08:18 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Mit einem Preis von knapp 10 Euro gehört die Ikea Trådfri Steckdose wohl zu den günstigsten Smart-Home-Plugs am Markt. Das Möbelunternehmen kündigte bereits vor einiger Zeit die HomeKit-Unterstützung für die Steckdose und musste die Pläne aber bisher stets verschieben. Nun ist es endlich soweit und das Unternehmen hat gemeinsam mit der aktualisierten Trådfri-App ein entsprechendes Update veröffentlicht.

Ikea verkauft seit Ende letzten Jahres die Trådfri Steckdose in vielen Ländern (Deutschland folgt bald). Etwa in Österreich kostet der kleine Zwischenstecker nur 9,99 Euro und ist damit günstiger als die meisten Konkurrenzprodukte. Jedoch wird noch eine zusätzliche Steuerzentrale in Form des 30 Euro teuren Trådfri Gateways fällig, das als Steuermodul für Licht, Steckdosen, Bewegungssensoren, Dimmer und mehr eingesetzt werden kann.

Während die Trådfri Lampen samt Gateway schon längst via HomeKit gesteuert werden können, hatte Ikea war auch ein Update für die Steckdosen angekündigt. Nun etwa ein halbes Jahr nach der Einführung reichte das schwedische Möbelunternehmen sowohl ein Update für die Trådfri-App als auch neue Firmware für die Steckdose nach. Damit lässt sich der Zwischenstecker ab sofort auch in HomeKit steuern, in Szenen sowie Automationen einbinden.

Anders als andere Steckdosen-Adapter fällt die Ikea-Variante zwar günstig aber auch sehr groß aus. Dies hat zur Folge, dass bei bestimmten Steckdosen-Anordnungen mehr als nur eine Dose belegt beziehungsweise verdeckt wird. Dies kann besonders in Steckdosenleisten zu Platzproblemen führen. Wem das nicht stört, der kann mit der Ikea Trådfri Steckdose und dem Gateway billig in Apples HomeKit-Ökosystem einsteigen.

