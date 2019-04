11.04.2019 - 15:42 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



(Bild: Screenshot / Mockup)

Erst kürzlich hatte Apple die Webseiten für verschiedene iTunes-Inhalte wie Filme und Serien mit einem neuen Design bedacht. Nun haben auch die Podcasts eine ähnliche Behandlung erhalten und erstrahlen in einer überarbeiteten Bedienoberfläche mit neuen Funktionen. Damit wird die Navigation vereinfacht und Sie erhalten damit auch erstmals die Möglichkeit einen Podcast direkt über die Seite wiederzugeben.

In den letzten beiden Jahren hatte Apple die Webseiten für den App Store, Filmen, Serien und auch Podcasts ordentlich überarbeitet und einige Veränderungen vorgenommen. Nun wird wieder alles anders und auf den Webseiten der Podcasts tut sich einiges. Bisher konnten Sie auf der Sonderseite Bewertungen sowie eine Episodenliste, die Sie mit einem Klick auf „In iTunes ansehen“ zu Apples Medienverwaltungssoftware weiterleitete. Daneben war auch der Beschreibungskasten unnötig klein hinter dem bekannten „i“-Symbol versteckt.

Die neue Ansicht macht hier Vieles besser und steigert damit die Nutzbarkeit im Web deutlich. Zwar werden die Episoden noch immer untereinander aufgelistet, aber diese ist größer als bisher. Neben Datum und Titel können Sie die Wiedergabezeit sowie eine dreizeilige Episodenbeschreibung einsehen. Ein Klick auf eine Episode soll zukünftige auf eine Unterseite mit weiteren Informationen führen. Aktuell ist die Funktion noch nicht vollständig gewährleistet. Dies trifft für das neue Design im Allgemeinen zu. Noch nicht jeder Podcast hat das neue Aussehen erhalten.

Die spannendste Neuerung dürfte jedoch der Wiedergabe-Button sein. Unter jeder Episode haben Sie ab sofort die Möglichkeit diese direkt in Ihrem Webbrowser wiederzugeben. iTunes muss dazu nicht mehr geöffnet werden. Damit können Sie schnell in einen Podcast reinhören. Eine echte Steuerung gibt es nicht. Sie können nur starten und pausieren. Vorspringen oder zu einer bestimmten Stelle spulen ist derzeit nicht möglich. Wird die Seite neu geladen, dann beginnt der Podcast auch wieder von Anfang an.

Zuletzt kam auch das Gerücht auf, dass Apple mit macOS 10.15 plant die Podcasts aus iTunes herauszulösen und den Inhalten eine eigene App zu spendieren. Entsprechende Hinweise lieferte auch die neueste Beta, in der bereits neue App-Icons entdeckt wurden.

