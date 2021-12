HomePod mini hat in Deutschland massive Probleme

Die Probleme mit dem HomePod mini betreffen ausschließlich die deutschsprachige Spracheinstellung des kleinen Lautsprechers, auch wenn darauf das aktuelle HomePod OS 15.2 aufgespielt ist.

So können Erinnerungen per Sprachbefehl nicht mehr erstellt werden und auch das Abschicken von iMessage-Nachrichten klappt nicht mehr. Pikantes Detail: Über das Nichtverschicken der Nachrichten gibt es keine Fehlermeldung, so dass Nutzer:innen davon ausgehen dürften, dass ihre Nachricht ordnungsgemäß verschickt wurde, obwohl dies nicht der Fall ist. Auch das Auslösen von Kurzbefehlen per Sprache ist nicht mehr möglich.

Apple ist sich keiner Schuld bewusst, wenn man die grüne Status-Anzeige auf der Server-Website zum Maßstab nimmt. Selbst die Uhrzeit sagt der Lautsprecher in einigen Fällen nicht an, sondern bleibt stumm.

Auch einige Tage nach Weihnachten bestehen die Probleme fort, so dass wir nicht davon ausgehen, dass die massive Inbetriebnahme neuer HomePod Minis nicht der Grund des Problems sein dürften. Mac Life hat einen der störrischen Lautsprecher auch fachmännisch zurück gesetzt, ohne dass sich an dem Fehlverhalten etwas geändert hat.

Wir gehen davon aus, dass Apple in den nächsten Tagen die Probleme behebt, die beim Erscheinen von HomePod OS 15.2 noch nicht vorhanden waren.

