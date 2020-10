HomePod mini

Der HomePod mini ist mehr als nur ein geschrumpfter HomePod. Mit ihm will Apple eine neue Käufergruppe erreichen und setzt daher den Preis bei weniger als 100 Euro an. Der kleine Smart Speaker wird von einem S5-Chip, wie er schon in der Apple Watch SE verbaut ist, befeuert und soll neben einer Rundruf-Funktion auch den U1-Chip erhalten, der für eine räumliche Wahrnehmung sorgt. So lassen sich Stereopaare bilden oder auch andere AirPlay-2-Lautsprecher über ihn ansteuern, sodass es sich dabei um ein echtes Multiroom-System handelt. Besonders interessant ist die Rundruf-Funktion, die auch auf den Ur-HomePod sowie das iPhone, iPad und die Apple Watch eine kurze Sprachnachricht überträgt, um alle Familienmitglieder zu benachrichtigen. Außerdem arbeitet Apple daran, dass jedes Familienmitglied anhand der Stimme erkannt wird, sodass personalisierte Inhalte möglich sind.

Pro

HomeKit-Hub für Fernzugriff

Kompaktes Design

Geringer Preis

Unterstützung von Apple Music und Apple Podcasts

Anrufe und Nachrichten vom iPhone auf HomePod verfügbar

Via AirPlay auch ohne Internetverbindung verwendbar

Kontra