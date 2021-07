„Hinter dem Mac“: Apples neuer Werbespot feiert deutsche Mac-Anwender:innen

A Kind Of Guise, Bekleidungsunternehmen aus München

„A Kind Of Guise“ ist ein innovatives, 2009 von Yasar Ceviker und Susi Ceviker als Studienprojekt in München gegründetes Bekleidungsunternehmen, das sich der Fertigung in Deutschland, hochwertigen Materialien, einem modernen und zeitlosen Look, stilvoll und doch funktional, verschrieben hat. Die Marke umfasst mittlerweile Kollektionen für Damen, Herren, eine Auswahl an Accessoires wie unter anderem auch Sonnenbrillen. Eingesetzt werden Materialien höchster Qualität wie z.B. schottischer Harris Tweed, wetterfeste Eta-Proof Baumwolle aus der Schweiz, Loden aus Österreich oder luxuriöse japanische Seide.



Mittlerweile besteht A Kind Of Guise aus 20 Mitarbeiter:innen, hat 80 Wholesale Accounts auf der ganzen Welt, ist in über 60 Ländern vertreten, darunter eigene Shops in München und Berlin, sowie einen Online-Shop.