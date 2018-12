NFL-Werbung nervt Apple-Kunden (Bild: CC0)

„Hey Siri“-Werbung nervt Apple-Kunden: NFL macht sich unbeliebt. Die nationale Profiliga des American Football in den USA, die NFL, macht derzeit Werbung dafür, dass Apple-Nutzer mit Hilfe des Sprachassistenten auf aktuelle Statistiken zurückgreifen können. Doch die Werbespots sind so gestaltet, dass Sie Apple- und Football-Fans tatsächlich in den Wahnsinn treiben können.

Sie ahnen es bereits. Wenn in einem Werbespot der notwendige Schlüsselsatz „Hey Siri“ genannt wird, dann reagiert das passende Zubehör entsprechend, der HomePod besonders.

Nun gibt es aktuell eine neue Reihe von NFL-Werbespots im US-Fernsehen, in denen in schöner Regelmäßigkeit betont wird, wie einfach es ist, Sportstatistiken zu erfahren.

Wann immer dann in einem Werbefilmchen gesagt wird „Hey Siri, NFL stats or whatever“ (wie es ein Reddit-Nutzer beschreibt), stellt zumindest der HomePod in jedem Fall „scharf“. Der Lautsprecher versucht dann nämlich die NFL-Sportstatistiken vorzutragen.

Dem Nutzer/Zuschauer bleibt in dem Fall nichts anderes übrig als ein weiteres Stopp-Kommando hinterher zu schicken.

Es müsste nicht sein

Die Spracherkennung der Geräte ist zwar noch nicht in der Lage, unterschiedliche Stimmen voneinander zu trennen, doch sie kann viele Stimmdetails bereits wahrnehmen.

Das macht sich zum Beispiel Amazon zunutze. So hat das Unternehmen bereits eine Lösung gefunden, dass Fernsehwerbung mit Alexa-Kommandos eben nicht die Funktionalität des Sprachassistenten aufruft. Zumindest kann die Firma von Jeff Bezos so die fälschlichen Interaktionen „minimieren“. Offenbar werden in den Werbeclips die entsprechenden Kommandos absichtlich in einem niedrigeren Frequenzspektrum zwischen 3.000 und 6.000 Hz wiedergegeben, man könnte fast sagen, stummgeschaltet. Das bedeutet übrigens nicht, dass es nicht trotzdem auch Werbespots gibt, in denen Googles oder Amazons Sprachassistenten auch aufgescheucht werden.

