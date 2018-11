Bei Sonos wird es bunt (Bild: Sonos)

Sonos One in bunt kommt am 5. November 2018. In Kooperation mit dem dänischen Design-Studio HAY bringt der Lautsprecher-Hersteller Sonos, wie angekündigt, noch in diesem Jahr ein bisschen Farbe in die Welt seiner Smart Speaker. Der Sonos One wird dazu als „Hay for Sonos Limited Edition“ in fünf Farben in der kommenden Woche herausgebracht.

Aus der Farbpalette von HAY stammen die speziellen Farbvarianten in Forest Green, Pale Yellow, Soft Pink, Light Grey und Vibrant Red. In diese Farbpalette wird der Smart Speaker Sonos One bald eingetaucht und als „HAY for Sonos Limited Edition“ in den Handel gebracht. Dies kündigte Sonos nun an.

Smart Speaker Sonos One bringt Farbe ins Spiel

Falls Ihnen die herkömmlichen Farbvarianten Weiß und Schwarz nicht zusagen und Sie es lieber bunt mögen, dann haben Sonos und HAY möglicherweise genau das Richtige für Sie. Dazu verbindet die Kooperation die gemeinsamen Werte der beiden Unternehmen: ansprechende Designs, innovative Fertigungstechniken und die Fähigkeit von Produkten, das Zuhause zu verwandeln.

Die Gründerin der Designfirma, Mette Hay, betont, dass die Farbwahl für die smarten Lautsprecher so gewählt wurde, dass die Geräte wahlweise als Komplementär- oder Kontrastfarben zu gängigem Heimdekor oder Möbeln genutzt werden können.

Sonos One in „HAY“-Gelb (Bild: Sonos)

Sonderedition gegen Aufpreis

Natürlich lässt sich der Anbieter die Kooperation auch etwas kosten. Entsprechend wird die unverbindliche Preisempfehlung für einen Sonos One in der speziellen Farbe über dem Standardpreis liegen. 30 Euro müssen Sie mehr zahlen. Damit steigt Preis für die Limited Edition von 229 Euro auf 259 Euro.

Sonos wird die Sonderedition ab 5. November 2018 auf sonos.com, im Sonos Store Berlin, in den HAY Stores in München, Bremen und Berlin, auf connox.de, im KaDeWe in Berlin sowie im mumok in Wien erhältlich sein.

